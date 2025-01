Do deja vstúpila nová postava a diváci Dunaja neskrývajú nadšenie. Otvára sa téma, ktorá v seriáli doteraz nebola

Po deviatich sériách sa dá očakávať, že sa postavy v seriáli postupne pomenia. Pribúdajú nové, odchádzajú staré a s každou z nich sa karty v seriáli opäť zamiešajú. Teraz televízia predstavila nečakanú postavu, ktorá zatiaľ nedostala veľa priestoru.

„Do deja vstupuje nová postava, ktorú stvárni Juraj Kočí. Stretávať sa bude s Vilmou na prednáškach medicíny,“ avizovala televízia Markíza. Diváci pritom už mali možnosť túto novú postavu v deji vidieť a utvoriť si prvé názory. Zatiaľ sa neukázal práve v pozitívnom svetle, no keďže bol oficiálne zaradený k postavám a nie ku komparzu, zdá sa, že bude mať v seriáli ešte mnoho príležitostí ukázať zo seba viac.

Téma rodových stereotypov

Jurajovu postavu už diváci mohli vidieť, avšak skôr v pozadí. Iný z Vilminých spolužiakov – František, mal totiž viac replík a bol to on, kto sa Vilmy zastal počas toho, ako jej profesor vysvetľoval, že je príkladom toho, akú ženu muži nechcú, keďže síce chodí na prednášky, ale svojmu mužovi košeľu nevyžehlí a nebude mu mať čas navariť.

Zdá sa však, že to nebude on, kto dostane v seriáli väčší priestor, ale jeho a Vilmin spolužiak, s ktorým ju profesor porovnával v šiestej epizóde. Keď sa jej profesor smial a tvrdil, že ženy majú menší mozog, a preto nezvládnu toľko ako muži, postava Juraja Kočího sa smiala spolu so zvyškom triedy a nezdá sa, že by sa z nich dvoch v blízkej dobe mali stať priatelia.

Existuje však dôvod, prečo je táto postava pre divákov spolu s Vilmou, Františkom a profesorom zaujímavá. Otvárajú totiž v seriáli novú tému, na čo upozornila aj diváčka v komentároch: „Som rada, že seriál otvára aj tému rodových stereotypov. Sama som to zažila na technickej fakulte, kde som bola istý čas aj v krúžku jediná žena. Pravdaže, v miernejšej forme.“

Podobná postava, avšak má to háčik