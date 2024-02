Ich skutočnú funkciu mnohí nepoznajú: Prekvapí vás, na čo slúžia štetiny na eskalátoroch, môžu vám aj zachrániť život

Pri slove eskalátor si mnohí istotne nepredstavia len pohyblivé schody, ktoré nám uľahčujú chôdzu na vyššie poschodia, napríklad v nákupných centrách, ale tiež aj štetiny, ktoré sa nachádzajú po ich bokoch. Pokiaľ ste ale boli v tom, že tieto štetiny slúžia na očistenie špinavých topánok, ste na omyle. Ich funkcia je úplne iná a v niektorých prípadoch vám môžu dokonca aj zachrániť život.

Samozrejme, vo veľmi ojedinelých prípadoch, no stať sa to naozaj môže. Na čo skutočne slúžia štetiny na eskalátoroch, nedávno vo svojom článku rekapituloval portál LAD Bible.

Majú podstatnú funkciu, o ktorej ste možno nevedeli

Štetiny môžeme vidieť na všetkých typoch podobných zariadení, no skutočne neslúžia na čistenie topánok, aj keď v niektorých prípadoch sa ocení aj táto ich druhotná funkcia. V skutočnosti štetiny na stranách eskalátorov majú zabrániť nepríjemným nehodám.

Na eskalátoroch sú tieto bezpečnostné prvky nainštalované z toho dôvodu, aby zabránili prípadnému zachyteniu topánok alebo oblečenia medzi „zábradlím“ a pohyblivými schodmi. Práve toto sa totiž stáva pomerne bežne a spôsobuje to nemálo pádov i zranení, nehovoriac o riziku smrti, ak dôjde k veľmi nebezpečnej situácii.

Okrem iného ale tieto štetiny slúžia aj ako akýsi psychologický odstrašujúci prostriedok. Ako to funguje?

Veľmi jednoducho. Zakaždým, keď vojdeme na pohyblivé schody a zacítime pohyb štetín na našej nohe či oblečení – dámy, ktoré nosia dlhšie sukne alebo šaty v teplejšom období, vedia, o čom je reč – automaticky sa odsunieme preč. Tým zamedzíme, aby sa nám počas cesty pohyblivými schodmi zaseklo oblečenie do eskalátora. Práve to, že sa ľuďom oblečenie či šnúrky od topánok zasekávajú do eskalátorov, je totiž najčastejšou príčinou ich porúch. Vždy, keď teda plánuje na takéto schodisko vstúpiť, držte sa od bočných strán o trošku ďalej.