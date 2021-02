Hviezdy Game of Thrones uvidíme v pripravovanej adaptácii hry The Last of Us. Seriál vytvoria autori Černobyľu

Zhruba pred rokom sa médiami prehnali informácie o tom, že spoločnosť HBO plánuje ďalší megalomanský seriálový projekt, ktorý by sa svojou veľkosťou dal prirovnať ku kultovému Game of Thrones. Seriálová adaptácia slávnej videohry The Last of Us najnovšie do svojho obsadenia ulovila veľké hviezdy. A obe sme mohli vidieť v Game of Thrones.

Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones, Narcos) stvárni hlavnú postavu v pripravovanej seriálovej adaptácii úspešnej videohry z dielne Sony PlayStation, The Last of Us. Informoval o tom web Deadline.

Seriál povedú tváre známe z Game of Thrones

Za adaptáciou stojí spoločnosť HBO, ktorá už postupne aj spolu s tvorcami pracujú na obsadení. Pascal stvárni hlavnú postavu menom Joel, pričom sekundovať mu bude aj druhá tvár známa vďaka Game of Thrones – mladučká herečka Bella Ramsey, ktorá stvárni postavu 14-ročnej Ellie.

Príbeh The Last of Us bude založený na námete hry, ktorá sa odohráva 20 rokov potom, čo bola civilizácia ľudí vyhladená pandémiou. Joel, jeden z tých, ktorým sa podarilo prežiť, bol najatý, aby prepašoval 14-ročné dievča Ellie z represívnej karanténnej zóny. To, čo však spočiatku vyzerá ako jednoduchá práca, sa čoskoro stane neľahkou úlohou, pri ktorej obaja musia prejsť neľútostným a spustošeným územím USA a prežiť všetky nástrahy, na ktoré počas cesty narazia. Ellie je totiž poslednou nádejou na prežitie celého ľudstva.

Od tvorcov oceňovaného Černobyľu

Tvorcom seriálovej adaptácie The Last of Us je Neil Druckmann, ktorý sa preslávil aj ako tvorca úspešnej minisérie Černobyľ (Chernobyl). S tvorbou mu pomôže kolega Craig Mazin, s ktorým taktiež pracoval na Černobyle. Očakávanú novinku bude okrem HBO spoluprodukovať PlayStation Productions spolu s vývojarským štúdiom Naughty Dog, ktoré za hernou sériou stoja.

Čo sa týka herca Pedra Pascala, tak účinkovanie v The Last of Us bude preňho ďalšou veľkou seriálovou rolou. Po účinkovaní v Narcos či Game of Thrones, dostal hlavnú úlohu v seriáli The Mandalorian zo sveta Star Wars, ktorý uviedla streamovacia služba Disney+. Uvedené boli zatiaľ dve série a v pláne je aj tretia. Na nedostatok práce sa teda Pascal rozhodne nemôže šťažovať.

Kedy sa hotového seriálu na HBO dočkáme, zatiaľ nevedno. Vzhľadom na to, že dve hlavné postavy už obsadené boli, to však vyzerá tak, že sa s produkciou bude už čoskoro môcť naplno začať.