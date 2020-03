Populárna hra o vírusovom ochorení dostane seriálové spracovanie. Napíše ho scenárista úspešného Černobyľu

Tvorcovia minuloročného seriálového hitu Chernobyl dostali na starosť nový námet. Ten má vychádzať z predlohy slávnej a u hráčov populárnej videohry The Last of Us. Fanúšikovia sú nadšení, no podarí sa tejto adaptácii prekonať úspech spomínaného Chernobylu?

Mnohí ju považujú za najlepšiu videohru, aká kedy vznikla. Vyhrala niekoľko prestížnych ocenení, vrátane piatich cien BAFTA Games. Teraz sa fanúšikovia dočkajú jej seriálového spracovania, ktoré pripravuje stanica HBO v spolupráci s tvorcom hitu Chernobyl, Craigom Mazinom. Informoval o tom samotný scenárista, pričom správu následne zverejnilo viacero zahraničných médií, vrátane portálu The Hollywood Reporter.

Podľa všetkého bude Mazin na scenári pracovať spolu s Neilom Druckmannom, ktorý je viceprezidentom hernej spoločnosti Naughty Dog, ktorá za zrodom The Last of Us stála.

„Dostať šancu adaptovať jeho dychberúcu umeleckú prácu bolo mojím snom roky. Som poctený, že na tom môžem pracovať aj spolu s Neilom,“ prezradil Mazin.

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa seriálová novinka vo vysielaní HBO objaví. Samotná herná predloha sa ale dočká pokračovania už tento rok v máji, čo scenáristom umožní čerpať ešte viac materiálu aj pre prípadnú druhú sériu.

Videohra The Last of Us predstavuje post-apokalyptický svet, v ktorom apokalypsu začal neznámy vírus, po ktorého infikovaní sa z ľudí stávajú nerozmýšľajuci jednotlivci plní agresie. HBO tak novinkou nadviaže aj na aktuálne svetové dianie v súvislosti s koronavírusom. Pôvodne sa premýšľalo nad filmovým spracovaním, no novovzniknutá spoločnosť PlayStation Productions sa napokon rozhodla pre seriál, celovečerný projekt tým pádom padá.