Hviezdy akčných filmov spájajú sily: V novej vianočnej komédii zachraňujú Santu a bojujú s agresívnymi snehuliakmi

Obaja majú za sebou obdivuhodnú kariéru a patria medzi najobľúbenejších aj najlepšie platených hollywoodskych hercov súčasnosti. Na plátne sa však doteraz nestretli. Nie je sa čo čudovať – kým jeden z nich patril roky medzi hlavné hviezdy filmových adaptácií komiksov vydavateľstva Marvel, druhý zahviezdil ako antihrdina konkurenčného vydavateľstva DC Comics.

Už o pár dní príde do slovenských kín snímka, ktorá konečne spojila ich cesty. Nesie názov Red One a medzi Chrisom Evansom a Dwayneom „The Rockom“ Johnsonom bude na plátne cítiť poriadne napätie!

Prvý Avenger

Chris Evans začínal hereckú kariéru nepríliš podarenými tínedžerskými komédiami, ale vďaka svojmu talentu sa z rolí, postavených výhradne na jeho pôsobivom zovňajšku, čoskoro vyšvihol do celkom inej hereckej kategórie.

Široký rozsah hereckých schopností dokázal okrem komédií vo viacerých psychologických drámach, zažiaril v kriminálnych príbehoch, sci-fi trileroch a stihol stvárniť dokonca až dvoch superhrdinov z komiksového sveta Marvelu. Prvým bol výbušný Human Torch v dvoch filmoch o Fantastickej štvorke (a v ostatnom Deadpoolovom príbehu) a ďalším „prvý Avenger“, hrdinský Captain America. Tejto úlohy sa zhostil v neuveriteľných 11 celovečerných filmoch a fanúšikovia dodnes volajú po jeho návrate, hoci postava na plátne v roku 2019 zahynula.

Z wrestlera medzi hereckú elitu

Dwayne Johnson, známy pod prezývkou The Rock, sa pred hereckou kariérou zameriaval primárne na šport. Začínal ako hráč amerického futbalu, na ktorý ho predurčovali telesné dispozície, no celosvetovú slávu si získal neskôr ako wrestler. Práve z wrestlingových čias pochádza jeho prezývka, a keďže „Skala“ vynikajúco vystihuje jeho zjav, od wrestlingových fanúšikov prebrali prezývku aj fanúšikovia filmoví.

Prelomovou úlohou bol pre Johnsona legendárny Kráľ Škorpión v rovnomennom dobrodružnom filme a v snímke Múmia sa vracia. Okrem svojej mohutnej postavy zaujal aj komediálnym talentom a na hranici komédie a dobrodružstva balansuje aj vo svojich ďalších úspešných filmoch, počínajúc akčnou sériou Rýchlo a zbesilo, pokračujúc dvojicou filmov zo sveta hry Jumanji a končiac nedávnou úlohou Black Adama, ktorý je v komiksových predlohách známy ako jeden z najmocnejších protivníkov Supermana.

Spojenie síl

Aký príbeh dokázal prilákať do hlavných úloh dve z najzvučnejších mien súčasného Hollywoodu? Príbeh o záchrane Vianoc! Chris Evans a The Rock budú musieť v akčnom fantasy filme Red One spojiť sily a odložiť egá, aby vypátrali uneseného Santa Clausa (J. K Simmons, známy z filmov o Spider-Manovi, alebo z kultovej hudobnej drámy Whiplash).

Nebudú to mať vôbec ľahké, lebo sa im do cesty postavia mnohé démonické bytosti, proti ktorým budú musieť vyťažiť čo najviac zo svojich fyzických aj psychických daností, ale aj z potenciálu fantastických technológií, aké zvyčajne pomáhajú samotnému Santovi zvládnuť jeho štedrovečernú misiu. Podarí sa nesúrodej dvojici vypátrať Santu a zachrániť najkrajšie sviatky v roku? A čo ich to bude stáť? Odpovede sa dozvieme v kinách už 7. novembra. Trailer si môžete pozrieť nižšie.