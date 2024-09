The Rock v novom filme zachraňuje Vianoce a pátra po stratenom Santovi: Bojuje pritom s agresívnymi snehuliakmi

Aj keď je síce len koniec septembra, do kín už čoskoro dorazia aj vianočne ladené snímky. Jednou z nich je aj nová, hviezdne obsadená akčná komédia Red One, ktorú do slovenských kín už v novembri prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Obaja patria medzi najúspešnejších hercov súčasnosti. Dwayne Johnson, prezývaný aj „The Rock“, sa stal známym ako profesionálny wrestler, ale skutočnú svetovú slávu mu priniesla až herecká kariéra. Poznáme ho z filmov ako Múmia sa vracia (The Mummy Returns), Jumanji: Vitajte v džungli (Jumanji: Welcome to the Jungle), Black Adam, alebo zo série Rýchlo a zbesilo (Fast & Furious). Chris Evans sa zapísal do sŕdc milovníkov komiksových blockbusterov ako jeden z Avengerov, hrdinský Captain America, ale zaujal aj vo filmoch Sunshine, Ľadová archa (Snowpiecer) či Na nože (Knives Out). Teraz spájajú sily, aby vo filmovej novinke našli uneseného Santa Clausa a zachránili Vianoce! Akčný fantasy film Red One príde do kín 7. novembra 2024.

Záchrana Santa Clausa v podaní hviezd akčných filmov

Ako naznačuje nový trailer, Santa Claus je skutočný a ktosi ho unesie. Kto za únosom stojí? A aké má zámery? Vianoce treba zachrániť a do služby musia byť povolaní tí najlepší… Veliteľ jednotky E. L. F. (The Rock) sa proti svojej vôli musí spojiť s neslávne známym lovcom odmien (Evans), aby spoločne vypátrali, kto Santu uniesol, a kde ho skrýva, lebo Vianoce sú za rohom a tohto pána len tak niekto nenahradí!

Vôbec to pritom nebudú mať ľahké. Okrem toho, že si navzájom nie sú nijako špeciálne sympatickí, ich bude čakať aj množstvo nástrah. Do cesty sa im postaví viacero fantastických bytostí, démonov, dokonca aj agresívne snehuliaky! Okrem svojich vlastných schopností budú musieť využiť aj pokročilé technológie, ktoré na severnom póle vynašli – napríklad tú, ktorá zväčšuje angličáky a hračkárske roboty, takže sa z nich stanú prudko využiteľní pomocníci na ceste za záchranou Santa Clausa!

Podarí sa dvojici uspieť a dočkajú sa deti (aj dospelí) Vianoc, na aké čakajú? Dozvieme sa v kinách už 7. novembra. Akčnú snímku Red One režiséra menom Jake Kasdan, ktorý stojí napríklad za poslednými dvomi filmami o hre Jumanji, na slovenské plátna prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

