Huliak zverejnil oficiálne stanovisko strany SNS: Za člena súdnej rady navrhne Štefana Harabina

Rudolf Huliak, poslanec parlamentu a neúspešný kandidát na post ministra životného prostredia zverejnil na sociálnej sieti stanovisko SNS. V ňom sa uvádza, že strana navrhne za člena súdnej rady Štefana Harabina.

Ako informuje Denník N, Štefan Harabin minulý týždeň v rozhovore pre dezinformačný web Infovojna povedal, že by ponuku na predsedu súdnej rady prijal, ak by mu to ponúkli.