Huliak dáva Dankovi ultimátum: Situácia eskaluje, chceme začať riešiť problémy, píšu v otvorenom liste

Po vyhlásení opozície, že budú hlasovať o vyslovení nedôvery vláde sa začala koalícia mobilizovať. Včera poslanci okolo Samuela Migaľa vyzvali Matúša Šutaja Eštoka na spoločné rokovanie a dali mu tak „poslednú šancu, aby nedošlo k predčasným voľbám“. Ako sa zdá, o zažehnanie sporov sa snažia aj huliakovci, ktorí predsedovi SNS Andrejovi Dankovi napísali otvorený list.

Článok pokračuje pod videom ↓

V liste, ktorý zverejnil Rudolf Huliak na Telegrame, upozorňujú na nefungujúcu komunikáciu v rámci klubu SNS. Hovorí taktiež o zodpovednosti za to, aby vláda vydržala až do konca volebného obdobia.

„Mám za to, že spoločne nesieme politickú, ale aj morálnu zodpovednosť za to, aby táto vláda vydržala vládnuť počas celého riadneho volebného obdobia, pričom na tomto mieste chcem opätovne za seba aj svojich kolegov deklarovať plnú politickú podporu tejto vládnej koalícii, najmä však premiérovi Robertovi Ficovi,“ píše sa v liste.

Predčasné voľby odmietajú

Poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík, kvôli ktorým sa niekoľkokrát podarilo zablokovať parlament, odmietajú predčasné voľby a nechcú ani úradnícku vládu.

„Máme záujem o to, aby táto vláda dovládla do ďalších riadnych parlamentných volieb v roku 2027 a napĺňala svoje programové vyhlásenie tak, ako to donedávna bolo,“ vyzývajú.

Žiadajú tiež bývalých kolegov zo SNS na vzájomnú spoluprácu v prospech koalície.

Vyriešiť to chcú do piatka

Huliak vyzval Danka na osobné rokovanie, pričom ako dôležité uviedol, že je potrebné vyriešiť kritickú situáciu, ktorá prevláda viac ako 5 mesiacov. Posledný možný deň na rokovanie je podľa listu piatok 24. január 2025.

„Pán predseda, je čas, aby sme odložili nabok osobné spory, ktoré zbytočne vygradovali do aktuálneho stavu,“ znie výzva.