Hrozia búrky, silný vietor a dokonca aj tornádo. V noci zasiahne Európu smršť Ylenia, pocítime ju aj my

Kým dnešný deň sa v mnohých oblastiach Slovenska môže spájať aj so slnkom a relatívne jasnou oblohu, zajtra to už tak nebude. Do Európy mieri veterná smršť Ylenia, ktorá môže spôsobiť značné problémy.

Ako informuje portál o počasí iMeteo, zhoršenie počasia môžeme na Slovensku očakávať už o pár hodín. Dôvodom je tlaková níž nad Britániou, ktorá bude smerovať hlbšie do Európy.

Ylenia bude veterná smršť aj búrka. Tie môže byť veľmi výrazné, a to až tak, že v Nemecku či v Poľsku sa môže vyskytnúť aj tornádo.

Už večer

Vietor o rýchlosti až 100 km/h zasiahne pobrežie Európy a bude vyčíňať v Beneluxe, Nemecku Poľsku a tiež v Česku. Očakáva sa, že silné nárazy budú spôsobovať materiálne škody v podobe vyvracania stromov a strhávania striech. Očakávajú sa výpadky elektrickej energie v dôsledku poškodenia prenosových sústav.

Ylenia a Slovensko

Územie Slovenska sa Ylenii nevyhne. Ráno udrie na severe Slovenska s rýchlosťou viac ako 70 km/h. Dopoludnia by sa už mal vietor objavovať na celom území. Najsilnejší bude zajtra krátko po poludní a môžeme očakávať rýchlosť aj 83 km/h, a v Podunajskej nížine aj približne 110 km/h.

Najnebezpečnejšie javy by mali pominúť okolo 17. hodiny. Najohrozenejšie časti Slovenska sú tak na severe stredného Slovenska a v južnejších častiach západného Slovenska.

Sprievodným javom budú tiež búrky, ktoré dorazia taktiež v skorých ranných hodinách.