Hrozí, že k nám príde „beštia z východu“: Ak sa o pár dní rozpadne polárny vír, Európa môže zažiť mrazivé teploty

Kým mnohí by sme očakávali začiatkom marca už príchod jari, môže to byť naopak. Britskí meteorológovia varujú, že práve začiatok marca môže byť poriadne studený. A to kvôli rozpadu polárneho víru.

Portál TV Noviny informuje s odvolaním na iDnes, že meteorológovia zo služby Met Office hovoria o spustení otepľovania v stratosfére. To by mohlo viesť až k rozpadu polárneho víru a ten by do Európy priniesol náhle ochladenie. To by mohlo zasiahnuť aj nás.

Pravdepodobnosť 80 %

Meteorológovia tiež určili, že k tomuto javu môže dôjsť s 80-percentnou pravdepodobnosťou. Keď sa oteplí stratosféra, môže to narušiť cirkumpolárny vír, ako vysvetlil klimatológ Aleš Farda z českej Akadémie vied. V takom prípade to spôsobí, že uväznený studený vzduch začne prenikať do nižších zemepisných šírok a prirodzene nesie so sebou aj ochladenie.

Stalo sa to v roku 2018

V roku 2018 nastala takáto situácia a vlna ochladenie dostal názov „Beštia z východu“. Vtedy napáchala v kombinácii s búrkou veľké škody v Spojenom kráľovstve a vyradila viac ako 100-tisíc domácností od elektriny. V Česku vtedy namerali teplotu iba -25,2 stupňa.