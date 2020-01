Hranice uzatvára aj Rusko, WHO opäť zvažuje vyhlásenie globálnej hrozby. Nový vírus má už 170 obetí

Nový koronavírus 2019-nCoV si v Číne vyžiadal už 170 obetí na životoch, celosvetovo počet nakazených prekročil hranicu 7 700 ľudí. V súvislosti so šírením nákazy zastavujú lety do Číny viaceré letecké spoločnosti, v samotnej Číne sa prípady nákazy totiž objavili už vo všetkých provinciách.

Čína vo štvrtok tiež informovala, že za posledných 24 hodín bolo hlásených 38 nových úmrtí, čo je najväčší skok v počte za jediný deň od zistenia vírusu koncom vlaňajška. Všetky nové úmrtia okrem jedného hlásili v provincii Chu-pej.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na štvrtok zvolala nové mimoriadne zasadnutie svojho krízového výboru, ktorý má opätovne rozhodnúť o tom, či nový koronavírus z Číny predstavuje stav globálnej zdravotnej núdze. Na Twitteri to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, podľa ktorého je stretnutie nevyhnutné z dôvodu pokračujúceho prenosu vírusu mimo územia Číny.

„Väčšina ľudí, ktorí sa vírusom nakazili, má „miernejšie príznaky“, ale približne jeden z piatich trpí závažným ochorením vrátane zápalu pľúc a zlyhania respiračného systému,“ povedal šéf WHO. Odkedy vírus v Číne po prvý raz zaznamenali 31. decembra 2019, zomrelo naň minimálne 170 ľudí a rozšíril sa do takmer 20 krajín. V Japonsku a Nemecku sa objavili prípady prenosu vírusu z človeka na človeka.

WHO definuje globálnu hrozbu ako „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu. V minulosti boli takéto stavy vyhlásené len päťkrát, a to napríklad počas epidémie vírusu zika a eboly, pandémie prasacej chrípky či detskej obrny.

Zastavenie letov

V súvislosti s epidémiou koronavírusu zastavuje lety do Číny po spoločnosti British Airlines aj nemecká letecká spoločnosť Lufthansa a jej dcérske spoločnosti Austrian Airlines a Swiss. Toto preventívne opatrenie bude predbežne platiť do 9. februára a netýka sa Hongkongu. Rezervácie leteniek budú napriek tomu z operatívnych dôvodov možné až od 1. marca.

Nové prípady nákazy hlási aj Európa. Kým včera to boli štyria pacienti v Nemecku, najnovšie sa piaty potvrdený prípad objavil aj vo Francúzsku, ktoré bolo prvou krajinou s potvrdeným koronavírusom na európskom kontinente.

„Piaty prípad bol potvrdený,“ povedala francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová na brífingu. „Ide o dcéru čínskeho turistu, ktorého vo vážnom stave nedávno prijali na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ dodala ministerka.

Evakuácia a uzatváranie hraníc

Z Číny pokračuje aj evakuácia občanov viacerých krajín, ktoré chcú týmto krokom predísť ich možnému nakazeniu. Urobilo tak napríklad Japonsko, ktoré už evakuovalo 200 svojich občanov. Následná kontrola ukázala, že traja z japonských pasažierov už boli nakazení novým koronavírusom.

Ku krajinám, ktoré obmedzujú pohyb obyvateľov cez spoločnú hranicu s Čínou sa po Mongolsku a Severnej Kórey najnovšie pridáva aj Rusko. Krajina 31. januára pozastaví železničné spojenie s Čínou s výnimkou vlakov medzi Moskvou a Pekingom. Päť ruských federálnych subjektov na Ďalekom východe navyše rozšíri uzavretie svojich hraničných priechodov s Čínou.

Prichádza ďalšia epidémia

Kým vo svet sleduje najmä šírenie nového koronavírusu, pozornosť by sme mali venovať inej epidémii. Február je totiž v našich zemepisných šírkach typickým obdobím pre epidémiu chrípky.

Chrípka je aktuálne na vzostupe v celej Európe. Najviac pacientov hlásia Litva, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Grécko, napísal portál Novinky.cz. Na území Českej republiky je teraz 1452 chorých na 100-tisíc obyvateľov, čo znamená, že Česko sa nachádza pred prahom plošnej epidémie chrípky. Nový koronavírus sa u našich západných susedov ešte nepotvrdil, chrípke však už podľahlo 12 ľudí.