Hovorili aj o jedení psov a mačiek: Trump a Harrisová sa stretli v ich historicky prvej debate, ľudí prekvapila jedna vec

Prezidentský kandidát amerických republikánov Donald Trump a demokratická nominantka Kamala Harrisová sa v utorok stretli v ostro sledovanej televíznej debate, svojej možno jedinej pred novembrovými voľbami. Už od úvodu prezentovali ostro rozdielne názory na budúcnosť krajiny i zahraničnú politiku. TASR o tom informuje s odvolaním sa televíziu ABC News a agentúry Reuters, AP a DPA.

Obaja politici sa dostali do sporov okolo interrupcií, zdravotníctva, imigrácie či Trumpových právnych problémov. Do detailov toho, čo by robili v prípade víťazstva, však veľmi nezachádzali. Konkrétne návrhy nespomenuli ani pri výmene názorov na vojnu v Pásme Gazy a ruskú inváziu na Ukrajine.

Harrisová obvinila Trumpa, že je ochotný ukončiť podporu Spojených štátov pre Ukrajinu, aby tak získal priazeň ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedla tiež, že ako viceprezidentka hovorila so zahraničnými lídrami a tí jej povedali, že Trump je „hanbou“. Exprezident zasa tvrdil, že Harrisová nenávidí Izrael, čo poprela s tým, že Izrael má právo brániť sa.

Osem týždňov pred prezidentskými voľbami 5. novembra – a niekoľko dní pred začiatkom predčasného hlasovania v niektorých štátoch USA – bola debata pre kandidátov príležitosťou osloviť desiatky miliónov voličov, najmä nerozhodnutých. Mimoriadne dôležitou skúškou bola pre Harrisovú, ktorú podľa prieskumov mnohí voliči dostatočne nepoznajú. Do predvolebného súboja sa zapojila len pred siedmimi týždňami po stiahnutí kandidatúry prezidenta Joea Bidena.

Here’s the entire exchange that started with Kamala pointing out how Trump’s rallies are both nuts and boring, Trump losing his shit and saying they are the most incredible rallies in history before spreading the hoax about Haitian immigrants eating cats and dogs, and then David… pic.twitter.com/kiWBoca4ym

— Justin Baragona (@justinbaragona) September 11, 2024