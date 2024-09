Hororový nález: Našli masový hrob s vyše 300 pozostatkami, z toho veľká časť patrí bábätkám a deťom

Na cintoríne v Oldhame sa našiel masový hrob s 303 telami. Mnohé z pozostatkov patrili malým deťom a bábätkám. Nález sa podaril vďaka žene, ktorá pátrala po svojich zosnulých bratoch.

Ako informuje Mail Online, v neoznačenom masovom hrobe na cintoríne Royton boli nájdené pozostatky 145 detí, ktoré sa už narodili mŕtve, pozostatky 128 bábätiek a malých detí a 29 dospelých. Hororový objav sa podaril vďaka žene, ktorá hľadala hrob svojich bratov, dvojčiat, ktoré zomreli krátko po narodení v roku 1962. Deti boli odobraté tak skoro, že rodičia ani nemali šancu rozlúčiť sa s nimi.

Hrozivé je aj to, že pravdepodobne ani zďaleka nejde o jediný masový hrob na danom cintoríne. V budúcnosti sa možno podarí objaviť ďalšie. Ešte pred rokom 1980 bolo celkom bežné, že deti, ktoré sa narodili mŕtve, sa rodičom odobrali a nikto im nikdy nepovedal, kde sú pochované. Personál neraz zničeným rodičom povedal len toľko, že ich dieťa bude pochované s dobrým človekom, ktorý náhodne tiež v ten deň zomrel. Namiesto toho ale boli deti pochovávané v masových hroboch.

