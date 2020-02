Hororová séria Saw sa vracia do kín. Takto bude vyzerať ďalší diel nechutnej skladačky

Každý si myslel, že hororová séria Saw svojím ôsmym filmom v roku 2017 nadobro skončila. Filmári už prakticky nemali čo ponúknuť a každým ďalším dielom námet pôvodnej snímky z roku 2004 len recyklovali. Potom sa ale objavil nápad, že dobre zarábajúcu značku treba podojiť ešte viac. Štúdio Lionsgate, ktoré frančízu 16 rokov produkovalo tak ohlásilo reboot. Ako bude vyzerať?

Samozrejme, baviť sa tu o plnohodnotnom reboote nemožno. Producenti novinku nazvali Spiral a podľa prvotných opisov deja to vyzerá tak, že noví fanúšikovia známej hororovej série predchádzajúce filmové epizódy Saw vidieť nemusia. Dej nového filmu však bude na pôvodných osem nadväzovať.

V centre pozornosti tentokrát bude stáť dvojica detektívov, ktorí budú riešiť sériu záhadných a nemálo brutálnych vrážd. A tie až príliš nápadne pripomínajú hrôzy, ktoré sa v meste udiali v minulosti. Fakt, že na minulé filmy sa bude spomínať a uvidíme niekoľko známych javov, potvrdzuje aj vôbec prvý teaser, ktorí tvorcovia nedávno zverejnili. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Hviezdne obsadenie

Tvorcovia sa v prípade nového dielu do skladačky Saw rozhodli nenechať nič na náhodu. Aj keď teda pomenovali novú kapitolu Spiral, predsa len pridali aj podtitul From the Book of Saw, aby bolo jasné, na čo sa snažia nadviazať.

V hlavných úlohách nového hororu, ktorý podľa prvého traileru bude mať výrazné prvky krimi, uvidíme hviezdy ako Chris Rock, Samuel L. Jackson a Max Minghell, ktorý sa predviedol napríklad v Príbehu služobníčky (The Handmaid’s Tale) či v dráme Sociálna sieť (The Social Network).

Staronová tvorcovská zostava

Zaujímavosťou je, že s nápadom na reboot série Saw prišiel práve Chris Rock, ktorý námet nového filmu napísal. O scenár sa postarala dvojica Josh Stolberg a Peter Goldfinger, ktorí stoja za zatiaľ posledným filmom zo série Saw z roku 2017. Ten sa v kinách uvádzal ako Jigsaw.

Réžiu dostal na starosť Darren Lyyn Bousman, ktorý režíroval tri doposiaľ najzárobkovejšie Saw filmy (konkrétne ide o kapitoly II až IV). Chris Rock je zároveň aj výkonným producentom projektu, rovnako ako aj James Wan a Leigh Whannell, ktorí stáli za zrodom celej série.

Ako bolo uvedené aj v samotnej krátkej upútavke, hororovú novinku Spiral: From the Book of Saw čaká celosvetová premiéra 15. mája tohto roku. Na Slovensku ju uvidíme o mesiac neskôr – 18. júna 2020. Do našich kín novinky privedie distribučná spoločnosť Forum Film SK.