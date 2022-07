Horolezcov zasiahla lavína a silná búrka. Prežili len vďaka tomu, že si vyrobili jaskyňu a jedli müsli tyčinky

Dvaja mladí muži sa vybrali na trojdňový výlet do hôr. Novozélandských horolezcov však zasiahla lavína. Prežili len vďaka tomu, že si zachovali chladnú hlavu, vyrobili si jaskyňu a jedli müsli tyčinky, ktoré mali so sebou v zásobe.

Vyrobili si jaskyňu zo snehového záveja

Dvoch horolezcov pochovala lavína v najznámejšom novozélandskom pohorí v oblasti The Remarkables. Aby toho nebolo málo, ocitli sa aj uprostred intenzívnej búrky. Ako píše The Guardian, našťastie, obaja muži prežili a spod snehu sa vyhrabali. Následne si vyrobili zo snehového záveja pri veľkej skale jaskyňu a živili sa zásobami müsli tyčiniek.

Lavína ich so sebou niesla približne 20 metrov. Keď sa spod snehu dostali, muži zistili, že v takomto počasí nedokážu bezpečne zo svahu zísť bez toho, aby spustili ďalšiu lavínu. Vyrobili si preto jaskyňu a zatelefonovali na políciu, ktorá okamžite vyslala na pomoc horolezecký záchranný tím. Koordinátor tímu Russ Tilsley sa vyjadril, že terén je veľmi členitý, strmý, zasnežený a pokrytý ľadom. V takej situácii je takmer nemožné z hory bezpečne zísť.

Udržali si chladnú hlavu

Kvôli búrke sa musela dvakrát vrátiť aj helikoptéra. Vzhľadom na to, že sa už začalo stmievať, záchranný tím mužom oznámil, že budú musieť stráviť noc v jaskyni. Tým to ale príliš neprekážalo, zdalo sa, že sú dobre naladení. Vo vnútri jaskyne, ktorú si vykopali, sa teplota držala okolo 0° C, kým vonku vyčíňal silný vietor a teplota klesala aj na -12° C.

Muži mali so sebou aj stan, ten však bol kvôli lavíne nepoužiteľný. Ich zásoby jedla pozostávali z 10 až 15 müsli tyčiniek. Mali so sebou aj malý ohrievač, vďaka ktorému si roztápali sneh, aby mali vodu na pitie. V ohrievači sa však veľmi rýchlo míňalo palivo. Našťastie, obaja prežili, ráno ich horolezecký záchranný tím našiel a bezpečne ich z hory dostal.

Samozrejme, zážitok nimi otriasol, je zázrak, že vôbec pád lavíny prežili. Ak by sa v tom čase boli nachádzali o 50 či 100 metrov vyššie, pravdepodobne by boli mŕtvi. Zachránilo ich však aj to, že si v krízovej situácii zachovali chladnú hlavu.