Homofóbom roka sa stal známy arcibiskup: Svojím výrokom po útoku na Tepláreň nedal žiadnu šancu Bartalos či Matovičovi

Víťazom 11. ročníka ankety o anticenu Homofób roka sa stal arcibiskup Ján Orosch, ktorý získal až 50 % hlasov, a tak výrazne predbehol Igora Matoviča aj Máriu Bartalos. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n. o. odovzdali po prvý raz aj titul Dúhový jednorožec.

Ocenenie Dúhový jednorožec má byť podľa ich slov protipólom ankety Homofób roka. Prvým víťazom sa stal Vojtech Klinec. Rómsky tínedžer vystupujúci pod umeleckým menom Vojtík z Detvy. „Priepasť, ktorá delí výhercu Homofóba roka a Dúhového jednorožca je príznačná pre stav našej spoločnosti,“ povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Vyjadril sa k streľbe

„Slová arcibiskupa Oroscha sa stretli s takým pobúrením a to aj medzi veriacimi, že sa zaň musel de facto ospravedlniť. Ukazuje to, ako sa za tie roky, čo túto anketu organizujeme, posunul stred verejného diskurzu od tolerancie smerom k akceptácii LGBT ľudí. Príkladom je prvý nositeľ Dúhového jednorožca. Odvaha, s ktorou čelí prekážkam a stereotypom je obdivuhodná. Veľkorysosť, s akou zvláda nenávistné prejavy a diskrimináciu, je motivujúca. Kreativita, ktorú na to používa, je inšpiratívna,“ dodal.

Arcibiskup Orosch, sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy, pýtal ešte minulý rok, po streľbe v bare Tepláreň, či návštevníci podniku „sú naozaj všetci nevinní“, ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia. „Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ napísal v obežníku Orosch.

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) a do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako aj poslať nomináciu. Laureáta ceny Dúhový jednorožec vybrala porota zložená z LGBT aktivistov a aktivistiek.

Cenu si ako jediný prevzal Andrej Danko

Koordinátorka n. z. Dúhové Slovensko, Zuzana Slamená, dodáva: “Byť queer a Róm v tejto krajine a ešte o tom spievať je proste úžasné, je to úžasný človek. Historicky prvý Dúhový jednorožec je v správnych rukách. Neviem si ani predstaviť lepší štart tohto ocenenia a dúfam, že takýchto ľudí bude pribúdať a rozdáme veľa jednorožcov.”

V minulosti sa víťazmi ankety Homofób roka stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, expremiér Matovič alebo predseda neonacistickej ĽSNS Marián Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať.

Ako jediný si cenu prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich. Pred 3 rokmi bola víťazkou poslankyňa Anna Záborská, ktorá v ankete získala viac hlasov ako krúžkov vo voľbách.