Hodnota jeho spoločnosti sa zosypala. Kryptomiliardár prišiel v priebehu jediného dňa o 94 % majetku

Predstavte si, že by ste zo dňa na deň prišli takmer o celý svoj majetok. Kryptomiliardár Sam Bankman-Fried prekonal nešťastný rekord. V priebehu jediného dňa stratil až 94 % svojho bohatstva. Ostala mu vraj „len“ jedna miliarda dolárov.

Ako informuje portál Bloomberg, začiatkom tohto týždňa sa majetok Sama Bankmana-Frieda, zakladateľa a generálneho riaditeľa kryptoburzy FTX, pohyboval na úrovni približne 17 miliárd dolárov. Na čele spoločnosti stojí od roku 2019, už nejaký čas ale kolovali informácie o jej predaji. Stačil tak jediný skutočne náročný deň a hodnota Samovho majetku klesla o rekordných 94 %.

Podľa portálu IFL Science nakoniec v utorok Bankman-Fried oznámil, že spoločnosť skutočne predá, a to konkurentovi Binance. FTX sa už nejaký čas topí v problémoch a medzi víkendom a utorkom prišla o investície vo výške 6 miliárd dolárov.

Podľa BBC klesla hodnota FTX za krátku chvíľu až o 80 %. Bankman-Friedman ale svojich zostávajúcich zákazníkov uisťoval, že ich investované peniaze sú v absolútnom bezpečí. Dodal, že potrvá nejaký čas, kým sa situácia upokojí.

1) Hey all: I have a few announcements to make.

Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).

— SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022