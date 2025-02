Hoci v seriáli nie je dlho, už sa stihol dopustiť chyby. Diváci Dunaja, k vašim službám opäť sledovali pozorne

Na televíznych obrazovkách beží v súčasnosti hneď niekoľko obľúbených seriálov. Od tých dobových, cez rodinné až po tie z medicínskeho prostredia. Na výber je mnoho možností, a tak, ako sa pri tých z nemocničného prostredia môže stať, že sa v seriáli objaví nesprávny názov diagnózy či postup liečby, pri tých dobových sa môžu tvorcovia pomýliť pri historických faktoch.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa hovorí, aj majster tesár sa utne. Platí to aj pre tvorcov populárnych seriálov. Napríklad sme vás informovali o viacerých chybách, ktorých sa dopustili tvorcovia seriálu Sľub. Teraz sme sa rozhodli zamerať na seriál Dunaj, k vašim službám, keďže sa aj v ňom nedávno objavil drobný omyl. Do redakcie nám totiž prišiel tip na chybu, ktorej sa dopustila jedna z nových postáv.

Nesprávny názov

Nie je to tak dávno, odkedy Lukáš Kudlička prevzal vedenie obchodného domu Dunaj. Hoci má už skúsenosti s vedením biznisu, postupne zisťuje, že v prípade Dunaja sa nemôže spoliehať len na zaužívané praktiky. Navyše ak ide o dodávateľov, Kučerovci s nimi nemali len obchodné vzťahy, ale i priateľské, ktoré sa nedajú tak ľahko nahradiť. To Kudlička zistil napríklad pri nákupe opaskov.

Keď však požiadal Marínu, aby zavolala do Partizánskeho, no napokon sa rozhodol, že tam radšej zavolá osobne, ukázalo sa, že vlastne vôbec nevolal do správneho mesta. Teda aspoň nie do mesta, ktoré pomenoval správnym názvom. Ako totiž upozornili naši čitatelia, v tom čase sa Partizánske volalo Baťovany, a tak sa Adam Bardy dopustil už druhej chyby pred kamerami.

Nedávno si totiž herec zabudol zložiť obrúčku, ktorá sa mu na prste objavila v krátkej scéne vo výťahu, o čom sme vás tiež informovali v článku.