Mal či nemal? Detail v Dunaji, k vašim službám pobláznil divákov, všimli si ho len tí, ktorí sledovali pozorne

Ak by sa mali fanúšikovia Dunaja, k vašim službám opísať jedným slovom, určite by to bolo „pozorní“. Všímajú si totiž aj tie najmenšie detaily a neunikne im žiadna chyba ani predzvesť v seriáli. Navyše nemajú problém podeliť sa o svoje postrehy s ostatnými, a tak často z ich pozorovaní vznikajú podnetné debaty.

Seriál Dunaj, k vašim službám funguje momentálne na obrazovkách už deviatu sériu. Predstavil viacero postáv, komplikovaných zápletiek a niektoré veci prezradil vopred v takých detailoch, že si ich všimli len tí najpozornejší diváci. Nie div, že keď sa na obrazovke ukáže niečo nečakané, okamžite to zaregistrujú a začnú vymýšľať rôzne teórie.

Mal alebo nemal?

Najnovšie si diváci všimli, že v poslednej odvysielanej epizóde mal Lukáš Kudlička v scéne vo výťahu na prste obrúčku. Herec, ktorý ho stvárňuje, je v skutočnosti ženatý, a tak sa rýchlo ponúklo riešenie, že si ju Adam Bardy jednoducho zabudol dať dole. Keď na to pozorní diváci upozornili, hneď to viedlo k debate.

Vznikol tak akýsi Mandela efekt, keďže sa diváci začali dohadovať, či mal obrúčku už od začiatku seriálu, alebo šlo v skutočnosti len o chybu. Nebolo by to pritom prvýkrát, čo sa tvorcovia pomýlili a v zábere ponechali niečo, čo tam nepatrí, obzvlášť keď sa to týka vzhľadu niektorej z postáv. V minulosti už totiž diváci riešili, že Kristína Svarinská je viac opálená, keďže sa vrátila z dovolenky a navyše niekto v komentároch poznamenal, že niektoré herečky majú gélové nechty a nerieši sa to tak, ako jedna obrúčka.

Nakoniec sa väčšina divákov zhodla na tom, že si ju Bardy v natáčacom zhone zabudol dať dole a nik by sa tomu nedivil, keď len nedávno privítali s manželkou Bibiánou na svet dvojičky Leona a Evana. Herec má teda mnoho povinností, či už v súkromí alebo v práci, preto sa pokojne mohlo stať, že si neuvedomil obrúčku na prste, hoci jeho postava zosobášená nie je.