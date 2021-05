Hlavný hygienik oznámil dôležité zmeny platné od pondelka. Menia sa podmienky karantény aj vyhlášky

Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa oproti minulému týždňu opäť zlepšila. Klesol počet pacientov v nemocniciach, počet výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19 a znížila sa aj pozitivita testov. Krajina bude od budúceho týždňa (10.5.) v prvom, teda ružovom stupni varovania.

Budúci týždeň by sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského opäť mohla otvoriť otázka zákazu vychádzania. Tiež pripomenul, že 26. júna je termín na spustenie aplikácie COVID pass v celej Európe. “Predpokladám, že od toho sa potom budú odvíjať politiky jednotlivých štátov, či už v uvoľňovaní svojich opatrení alebo prijímaní občanov iných štátov na svojom území,” doplnil.

Rozdelenie okresov platné od 10. mája

​V treťom stupni varovania (bordová fáza) majú byť okresy:

Myjava

Považská Bystrica

V druhom stupni varovania (červená fáza)majú byť okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Martin, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Sobrance, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín

Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica

Žiar nad Hronom, Zvolen

V prvom stupni varovania (ružová fáza) majú byť okresy:

Bratislava I.-V., Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Žilina, Zlaté Moravce

Na dnešnej tlačovej besede minister Lengvarský a hlavný hygienik Mikas predstavili nové opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka, 10. mája, kedy Slovensko prechádza do ružovej farby, 2 okresy sú bordové a teda najhoršie. Pre bordové okresy stále platí zákaz vychádzania od 5 do 1 hodiny ráno, pre ostatné platí od 21. hodiny, výnimky zo zákazu vychádzania sa nemenia.

V súčasnej dobe máme v nemocniciach 1 170 pacientov s podozrením na ochorenie covid-19, 1005 majú ochorenie potvrdené, na JIS je 109 ľudí, na pľúcnej ventilácii je 156 pacientov. Sú to veľmi povzbudzujúce čísla.

Zmeny vo vyhláškach

Medzi hlavné zmeny patrí, že sa zmenia 3 vyhlášky. Čo sa týka prevádzok, rušia sa hodiny pre seniorov medzi 9. a 11. hodinou počas pracovných dní. Umelé kúpaliská budú môcť poskytovať služby pre športové kluby, ktoré sú registrované. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku. Kabínkové lanovky budú môcť fungovať bez obmedzení. Toto všetko platí pre I. stupeň varovania. Pre II. stupeň varovania s obmedzeniami podľa vyhlášky.

Čo sa týka kultúrnych podujatí, maximálna kapacita je 50 %. V I. stupni varovania je to kapacita v exteriéri max 500 ľudí, v interiéri max 250 ľudí. V II. stupni varovania je to v exteriéri 200 ľudí, v interiéroch 150 ľudí.

Stále sú povolené len pre sediace obecenstvo, filmové predstavenia v kinách sú stále zakázané. Naďalej sa nemôžu konať akcie pre školopovinné deti a školské skupiny. Interakcia s publikom nie je povolená.

Povolené sú:

divadelné, filmové exteriérové podujatia

koncerty, hudobné a tanečné predstavenia

výstavy diel výtvarných umení

festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia

Vyhláška k izolácii: Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. Ide o kontakty, ktoré sú zaočkované buď mRNA vakcínou (14 dní po druhej dávke), vektorovou vakcínou (4 týždne po prvej dávke) alebo ak prekonali koronavírus a sú zaočkované ľubovoľnou vakcínou (14 dní po prvej dávke).

Čo sa týka Sputniku V, máme už výsledky z maďarskej strany a sú v poriadku, ešte sa čaká na výsledky ruskej strany. Stále je otázne, či sa Sputnikom u nás bude očkovať, minister stále čaká na výsledky testov. Do konca mája to bude jasné. Teoreticky by sa ním mohlo očkovať od začiatku júna. Minister sa vyjadril aj k úmrtiu 47- ročnej ženy, ktorá zomrela po očkovaní AstraZenecou. Táto žena trpela vzácnou genetickou poruchou, ktorá nemohla byť skôr zistená.