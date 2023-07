Mala by obrovské prsia: Šokuje vás, ako by vyzerala Mona Líza, ak by bola namaľovaná dnes, stala sa virálnou

Ak aj nepatríte medzi milovníkov umenia, pravdepodobne viete, ako vyzerá ikonický obraz Mony Lízy. Je dielom legendárneho Leonarda da Vinci a dodnes sa spája s viacerými teóriami či konšpiráciami. Napríklad o jej tajomnom úsmeve. Vznikol na začiatku 16. storočia, a preto je viac než jasné, že ak by bol vytvorený v dnešnej dobe, vyzeral by inak. Aby sme nemuseli hádať ako, niekto sa o to postaral za nás, spomína UNILAD. A výsledok vás, pravdepodobne, prekvapí.

Podobizeň „súčasnej“ Mony Lízy sa začala šíriť na Twitteri a ľudia nešetria uštipačnými poznámkami. V priebehu pár dní príspevok videlo cez 8 miliónov ľudí. Za jej vznikom stojí Gianpaolo Rosa, ktorý ju zdieľal na Instagrame. A jedno sa musí uznať — rýchlo sa stala virálnou.

what the Mona Lisa would look like today according to AI!

Via: @gianpaolorosa pic.twitter.com/vQcjW4Shd1

— History Photographed (@HistoryInPics) July 29, 2023