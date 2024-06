Heribanovej dcéra Babsy prehovorila o téme, o ktorej sa mnohé ženy hanbia hovoriť. Keď jej lekár povedal, že čaká chlapca, rozplakala sa

Kým niektoré budúce mamičky netrápi to, či budú mať chlapca alebo dievča, iné majú preferencie. Je potom veľmi ťažké si priznať, keď príde takzvaný „gender disappointment“, čiže sklamanie z pohlavia. Prešla si tým aj Barbara Jagušák.

Babsy sa v roku 2017 narodila dcéra Izabela a o päť rokov neskôr na svete privítala syna Zacharyho. Jej prianie však bolo vychovávať dve dcéry, keďže aj ona sama má sestru. Teraz prehovorila o tom, že sa dlho nevedela vyrovnať s tým, že čaká chlapca. Na sociálnych sieťach zverejnila silný príspevok, ktorý vyvolal množstvo reakcií.

Sklamanie z toho, že bude mať syna

„Verejne som o tom nikdy nehovorila. Keď mi pred dvomi rokmi na sone lekár povedal, že čakám chlapčeka, musela som to ísť rozdýchať do auta. Rozplakala som sa, lebo som si želala dievča a Izi som chcela dať sestru. Dokonca som si googlila, ako vnútorne spracovať takzvaný “gender disappointment”, pretože naozaj tieto pocity u tehotných žien existujú a ako som sa neskôr dočítala, ide o pomerne bežný jav. Za svoje pocity som sa hanbila, pretože mať preferenciu ohľadom pohlavia dieťaťa, sa môže zdať ako niečo veľmi povrchné a hlúpe,“ napísala.

„Ako dni ubiehali a ja som si zvykla na to, že budem mať syna, začala som sa na jeho príchod tešiť. S kamoškami, ktoré majú bratov, som diskutovala o ich vzťahoch a zaujímalo ma, či si dobre rozumejú. Ja som totiž brata nikdy nemala a dokonca v našej rodine ani veľmi chlapcov nemáme, a tak som chcela zistiť viac o tom, či môžu mixnutí súrodenci zažívať takú spriaznenosť, akú máme medzi sebou so segrou,“ dodala.

Necítiť nadšenie je normálne

Napísala tiež, že si je vedomá toho, že medziľudské vzťahy sú dynamické a veľmi rozmanité, preto sa vzťah súrodencov nedá predpovedať, no v tej dobe ju to upokojilo. Samozrejme, najväčší zlom prišiel, keď sa jej syn narodil a cítila k nemu bezpodmienečnú a nekonečnú lásku.

„Uvedomila som si, že moje obavy boli úplne zbytočné a že som v hlave riešila nejaké staromódne vzorce, ktoré nemali žiadne opodstatnenie. Láska je tam, kde sa jej ľudia otvoria, kde na nej pracujú a kde jej dovolia, aby rástla. Izi je tá najlepšia staršia sestra, Zakiho bezpodmienečne miluje a my tiež. Doplnil naše rodinné puzzle. Priniesol nám pokoj, šibalstvo, neopísateľnú radosť zo života.“

Ženám, ktoré si prechádzajú niečím podobným, odkázala, aby mysleli na to, že pocity sú úplne v poriadku a nemusia sa za ne hanbiť. Priznala, že jej trvalo dva roky, kým sa odhodlala na to, aby sa so svojou skúsenosťou podelila aj verejne.

