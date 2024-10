Herečka Petra Dubayová prezradila, čo je na jej práci najnáročnejšie. Na divákov Dunaja, k vašim službám sa obracia s prosbou

Empatická je nielen v seriáli, ale tiež v skutočnosti. Obľúbenú herečku a speváčku môžu ľudia poznať z viacerých projektov, no v súčasnosti ju často vidia najmä na televíznych obrazovkách.

V súčasnosti je herečka Petra Dubayová známa najmä ako Eva zo seriálu Dunaj, k vašim službám. Deti ju však poznajú ako čarovnú Píšťalku zo Spievankova. Tí najvernejší fanúšikovia si ju zas môžu pamätať aj z filmu Sviňa. Teraz všetci fanúšikovia dostali príležitosť dozvedieť sa o nej viac, keďže prijala pozvanie do relácie Na káve s od TV Markíza.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Najviac náročné publikum

Petra je nielen herečkou, ale i speváčkou. Hoci jej spev zaznel aj v Dunaji, k vašim službám, za väčšiu výzvu Petra považuje svoje spevácke vystúpenia ako Píšťalka. „Je to super,“ odpovedala na margo toho, ako vníma spievanie pre deti. Zároveň dodala, že mnohí ľudia vnímajú detskú hudbu ako niečo podradné voči populárnej hudbe, no v skutočnosti je to náročnejšie, než si myslia.

Vysvetlila: „Je to aj náročná vec, lebo získať si práve detského diváka je náročné v tom, že tie deti sa nemajú prečo tváriť, že sa im to páči, ak to nie je pravda.“ Deti majú podľa jej slov najprirodzenejšiu a spontánnu reakciu. „Preto to mám veľmi rada,“ priznala speváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Spievankovo (@spievankovo_official)

Náročné pritom podľa jej slov nie je len získať si toho diváka, ale aj samotné koncerty Spievankova, na ktorých vystupuje. „Je to dosť náročné hodinu byť na tom javisku a pumpovať zo seba prvé a posledné a tým deťom naozaj dať tú radosť a tú zábavu, ktoré nám ony, samozrejme, vracajú, ale teda ja som vždy po týchto koncertoch vyšťavená,“ priznala Dubayová.

Prirovnala pritom tieto vystúpenia pre deti k vystúpeniam v divadle pre dospelé publikum a zhodnotila, že obe sú rovnako náročné.

Ako sa jej hrá postava Evy