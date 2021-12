Herec z filmu Sám doma skončil v base. Priateľku chcel uškrtiť za to, že rozdávala jeho autogramy zadarmo

Sláva a pozornosť verejnosti spraví každému v hlave niečo iné. Príkladom môže byť speváčka Britney Spears, o ktorej mentálnych problémoch počul každý. Samozrejme, podobne by sme mohli pokračovať aj ďalej, pretože každá svetovo známa celebrita si niečím prešla. Herec Macaulay Culkin dlhé roky bojuje so závislosťami na alkohole či drogách, no a jeho herecký kolega zas po účinkovaní v kultovej vianočnej komédii Sám doma má až príliš veľké sebavedomie. A to ho nedávno dokonca dostalo až za mreže, píše web Daily Mail.

Meno Devin Ratray mnohým možno nič nehovorí. Tí, ktorí pozorne čítajú titulky vo filmoch však vedia, že tento dnes už 44-ročný herec sa preslávil účinkovaním v obľúbenej vianočnej komédii Sám doma (Home Alone). Stvárnil tu postavu Buzza McCallistera, nemilého staršieho brata Kevina (Culkin).

Priateľku škrtil za to, že rozdávala jeho podpisy

Ratray sa po účinkovaní v Sám doma a pokračovaní tohto filmu kde-tu objavil aj v malých epizódnych postavách v televíznych seriáloch. Nedávno dokonca aj v ďalšom pokračovaní Sám doma – Home Sweet Home Alone. Hollywood ale naňho popravde viac-menej zabudol. Teraz sa ale meno herca objavilo na stránkach bulvárnych plátkov opäť. Zdá sa totiž, že sláva mu do hlavy stúpla až príliš.

Ešte začiatkom mesiaca mal totiž surovo napadnúť svoju – dnes už bývalú – priateľku a držať ju pod krkom a škrtiť. Dôvodom hádky malo byť to, že pripitá priateľka dala dvom fanúšičkám Ratrayovu fotografiu s autogramom bez toho, aby si za to od nich vypýtala peniaze.

Ratray aj spolu s partnerkou v danú noc boli hosťami podujatia v Oklahoma City. Hádku vyvolalo spomínané rozdávanie autogramov zadarmo a konflikt dvojice mal pokračovať aj po návrate do hotelovej izby. Tu sa mala bývalá detská hviezda naštvať a na priateľku mal zaútočiť, pričom ju mal aj škrtiť.

Na polícii sa udal sám, obvinenia ale odmieta

Podľa Daily Mail sa mal Ratray na polícii za napadnutie udať sám. Zatknutý bol túto stredu, no bol prepustený na kauciu vo výške 25-tisíc dolárov. Dnes čokoľvek, samozrejme, odmieta. Na krku má však obvinenia za domáce násilie a z ublíženia na zdraví kvôli škrteniu.

Vyšetrovací spis obsahuje aj informácie o tom, čo sa počas násilnej noci v hotelovej izbe dialo. Ratray mal po priateľke kričať: „Takto presne umrieš!“ Stať sa tak malo počas toho, ako ju držal pod krkom a škrtil. Spod jeho rúk sa vystrašená žena dostala tak, že ho do jednej uhryzla a následne kričala o pomoc. V tom momente ju mal herec udrieť päsťou. Z izby sa jej ale napokon podarilo uniknúť.

Obeť domáceho násilia našli s viacerými modrinami a zraneniami. Modriny mala pod očami a na krku známky škrtenia. Ratray, ako aj jeho právny zástupca, uviedol, že nič z toho nespôsobil a nikdy na nikoho nezaútočil.