Heidi Klum pózuje v spodnej bielizni so svojou dcérou: Je to zvrátené a je príliš mladá, ozýva sa z komentárov

Slávna modelka Heidi Klum si počas svojej kariéry prešla viacerými etapami, po ktorých si musela na kritiku fanúšikov zvyknúť. Jej 18-ročná dcéra Leni sa vybrala v maminých stopách, a tiež našla svoje uplatnenie v modelingu. Bok po boku už pózovali pred fotoaparátmi v roku 2021 a zopakovali si to aj nedávno. Kampaň pre predajcu spodnej bielizne sa však stala terčom veľkej kritiky.

Je to zvrátené, píše sa v komentároch

Značka obľúbenej spodne bielizne Intimissimi na svojom Instagrame zverejnila nové fotografie, na ktorých pózuje topmodelka so svojou dcérou. Ľudí v komentároch pobúril fakt, že na odvážnych fotografiách sa po boku slávnej Heidi nachádza len 18-ročná Leni. Pre niekoho úplne obyčajná vec, no niektorých komentujúcich poriadne nahnevala a modelka poslali tvrdé odkazy. Na problematiku upozornil portál Unilad.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Intimissimi (@intimissimiofficial)

Jeden z komentárov vyjadruje znepokojenie, nakoľko si modelka údajne neuvedomuje, čo môže takýmito fotkami spôsobiť svojej dcére – tínedžerke v kritickom veku. Ďalší znepokojený fanúšik hovorí o tom, že je zvrátené, aby takto pózovala matka s mladučkou dcérou. Iným sa zase nepozdávali fotografie z hľadiska úprav a vyčítali im prehnaný fotošop.

„Super strašidelné a silno upravené vo fotošope. Mohli by ste tie peniaze, ktoré vyhodíte na to, aby celebrity pózovali v spodnom prádle so svojimi deťmi, radšej použiť na zaplatenie prirodzene krásnej ženy,“ píše sa v jednom z komentárov.

Pochopiteľne, našli sa aj pozitívne odkazy, v ktorých ľudia písali, aká je Heidi stále krásna žena, pričom na fotkách s dcérou nevidia nič zlé, práve naopak. Iný podporovateľ sa vyjadril, že nevidí žiadny rozdiel medzi spodnou bielizňou a plavkami. V podobnom duchu sa nieslo aj niekoľko ďalších komentárov, podľa ktorých sú ľudia prehnane citliví a fotografie nepôsobia vulgárnym dojmom. Koniec koncov, ide o reklamu na spodnú bielizeň, čo iné by malo byť na promo fotkách zobrazené?