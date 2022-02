Heger prezradil, kedy sa radikálne uvoľnia opatrenia: Od tohto dátumu sa zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+

Na Slovensku sa od 28. februára začne uvoľňovanie pandemických opatrení. Zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj kapacity pri nízko a stredne rizikových podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. Pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

Iba základ

„Od 28. februára to bude vlastne bez režimov, ostane len ´základ´. Takisto zrušíme povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K navýšeniu kapacity príde aj pri vysoko rizikových podujatiach,“ upozornil premiér. Avizoval, že uvoľnenie sa má dotknúť aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Koniec marca – stav ako pred pandémiou

Od 28. marca by sa podľa jeho slov mal život vrátiť do stavu pred pandémiou. „Zrušia sa kapacitné obmedzenia, obmedzenia prevádzkových hodín a upravíme aj povinnosť nosenia rúšok,“ uviedol. Ako dodal, COVID-19 tu stále bude, no „nebude diktovať pravidlá, ako máme žiť„.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) dodal, že vo štvrtok (17.2.) sa uskutoční okrúhly stôl, kde sa s premiérom chcú stretnúť so zástupcami jednotlivých sektorov.