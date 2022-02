Dáta bez pátosu hlásia víťazstvo nad covidom: Omikron je na špičke, prichádza rozlúčka s pandémiou

Omikron je na špičke a lúčime sa s pandémiou. Pondelkové informácie od analytikov z Dát bez pátosu hlásia postupný odchod variantu omikron a „vyhrabanie“ sa z náročnej pandemickej situácie.

Aj keď sa len pred pár dňami lámali rekordy v počte pozitívne testovaných na koronavírus, teraz sa situácia pomaly, ale isto zlepšuje. Práve „premorenie“ vo veľkom množstve spôsobilo, že variant omikron je na špičke a postupne bude už len klesať.

O pozitívnych správach píše aj stránka Dáta bez pátosu, podľa ktorej je naša pozícia s covidom tzv. Game over. Ale ten koniec platí pre covid. Počty pozitívnych sú stále vysoké, no počty obetí covidu sa držia pod 20 denne, čo je na úrovni Dánska, Portugalska, Belgicka alebo Fínska.

Dáta bez pátosu dodávajú, že v premorenej krajine si s omikronom vedieme veľmi dobre. Nepribúdajú obrovské počty úmrtí a čo teší najviac, je upokojujúca sa situácia v nemocniciach. Výjazdy sanitiek často končia domácou opaterou namiesto hospitalizácie a pľúcny ventilátor u nás potrebuje menej ako 100 pacientov.

Už dva mesiace sme „ok“, malo by to byť len a len lepšie

300-tisíc pozitívnych za 14 dní je síce veľké číslo, no aj napriek tomu sa začalo učiť v školách a nekolabuje ekonomika a výraznejšie ani služby. Aj keď niektoré školy museli konať podľa nepriaznivého stavu, niektoré to naopak obišlo a učia naplno. Ak sa udržali doteraz, tak by to už mali ustáť, keďže situácia bude už len lepšia.

Celoštátne testovanie nie je ani zďaleka zadarmo

„Je možno bezplatné, ale nie zadarmo. Nič nie je zadarmo. Denných 35 000 PCR testov stojí štát rovných €1,5 milióna. Za to by mohlo ísť 15-tisíc detí “zadarmo” na týždenný ozdravný pobyt. Každý deň,“ napísali v statuse Dáta bez pátosu.

Aj keď omikron prišiel neskôr, ako sa čakalo, aktuálne sme v tomto boji viac na konci ako na začiatku.