Zabudnite na erotiku 365 dní. Pozrite si radšej týchto 10 pikantných filmov, nájdete ich na Netflixe

Pred niekoľkými dňami streamovacia služba Netflix uviedla pokračovanie poľského erotického hitu – filmu 365 dní. Čísla sledovanosti pravidelne dokazujú, že filmy a seriály plné horúcich scén sa medzi divákmi giganta tešia obľúbenosti. Preto sme vybrali 10 menej známych snímok, ktoré nájdete v knižnici Netflixu a spája ich to, že obsahujú veľké množstvo explicitných erotických scén.

V prípade niektorých filmov je hlavným lákadlom sex. A platí to aj pri týchto. Pripravili sme rebríček 10 snímok naprieč žánrami od komédií až po psychologické trilery, ktoré sa neboja ukázať z ľudských vzťahov to najintímnejšie. A ešte oveľa viac.

Cam (2018)

Začíname eroticky ladeným trilerom, ktorý sa odohráva v prostredí online sveta. Hlavná hrdinka Lola si buduje úspech na erotickom video kanáli a žne slávu. To sa ale zmení vo chvíli, kedy jej účet niekto ukradne. Ona sa rozhodne páchateľa odhaliť. Snímka dávkuje prekvapenia od začiatku do konca, čím dokáže udržať diváka pri zvedavosti. Zároveň zaujme svojou tajomnou atmosférou, aj drsnými či samotnými erotickými scénami. Siaha do zákulisia sexuálneho priemyslu a je pre dnešnú dobu veľmi aktuálny viacerými svojimi témami.

Amar (2017)

Laura prichádza s mamou do nového mesta a stretáva mladíka menom Carlos. Ich vzťah okamžite zbĺkne a začínajú sa sexuálne spoznávať a experimentovať. Kvôli prekážkam ale musia svoje (intímne) zbližovanie prehodnocovať. Snímka je sondou z veľkej časti do fyzického prežívania mladej lásky, ale nechýba ani rozoberanie ich vnútorných bojov a emócií, ktoré prežívajú.

Elisa & Marcela (2019)

Životopisná dráma vychádzajúca zo skutočných udalostí siaha do roku 1901 a ukazuje kontroverzný príbeh ženy menom Elisa Sanchez Loriga a jej milenky Marcely Gracie Ibeas. Elisa prijala identitu muža Maria Sáncheza, iba aby si mohla vziať 15-ročnú Marcelu za manželku. Snímka zachytáva ich intímny a dnes málo známy príbeh, ktorý ale vo svojej dobe pôsobil poriadny škandál, pretože ako píše BBC, hrdinkám sa podarilo oklamať španielsku katolícku cirkev.

Lust Stories (2018)

Napriek tomu, že indická kinematografia nie je medzi slovenskými divákmi všeobecne veľmi známa, tento poviedkový film môže byť zaujímavým oddychovým zoznámením s jej tvorbou. Za jeho vznikom stojí štvorica najslávnejších indických režisérov a prostredníctvom štyroch poviedok rozoberá lásku aj sexuálne vzťahy mladých ľudí.

Newness (2017)

Hlavný hrdina Martin prešiel rozvodom a útočisko hľadá v známostiach na jednu noc. Takto sa prostredníctvom internetovej zoznamky spoznáva aj s Gabi. Ocitnú sa v otvorenom vzťahu. A to veľmi špeciálnom. Dávajú si totiž navzájom rôzne príkazy a ten druhý sleduje, ako ich partner spĺňa. Snímka skúma, či je možné v takomto spojení pretrvať dlhodobejšie alebo aký môže mať dopad na zainteresovaných, ktorí koniec koncov nie sú úplne za jedno v tom, čo od otvoreného vzťahu očakávajú. Film je zasadený do súčasného prostredia skúma a typ pomerov, o ktorých správnosti sa dnes často búrlivo diskutuje.

Duck Butter (2018)

Ako to dopadne, keď sa dvojica žien uviaznutá v problémoch svojich milostných životov rozhodne uzavrieť pakt a stráviť spolu 24 hodín, počas ktorých skúma svoju intimitu? Práve slovo intimita dokonale opisuje snímku Duck Butter. Je ňou popretkávaná, či už v osobných spovediach hrdiniek alebo v erotických činnostiach, do ktorých sa spoločne púšťajú.

Berlínsky syndróm / Berlin Syndrome (2017)

V tomto prípade si vášnivý milostný románik vychutnáva austrálska fotografka a novinárka Clare, ktorá sa na dovolenke v Berlíne zoznámi s Andim. To sa však rýchlo zvrtne a z eroticky ladenej snímky film svojou náladou prechádza do temnejšieho trileru, ktorý poteší aj milovníkov psychologických žánrov. Ako sa ukáže, Andi je iný, než si Clare myslela. Keď to zisťuje, je ale už neskoro, pretože sa ocitá zamknutá v cudzom byte a ohrození vlastného života.

Hot Girls Wanted (2015)

Pomocou príbehu piatich mladých dievčat prináša dokumentárna snímka jedinečný pohľad do zákulisia amatérskeho pornopriemyslu. Ukazuje, akú silu môže mať internet a predovšetkým zdôrazňuje jeho negatívne stránky. Zaoberá sa aj reakciami okolia na ľudí vykonávajúcich prácu tohto typu alebo zárobky, ktoré z nej plynú.

Milf (2018)

Trojica štyridsiatničiek sa vydáva na juh Francúzska a ukazuje, že riešiť zlomené srdcia a baviť sa je možné v každom veku. V tomto prípade zažívajú búrlivé a horúce chvíle s mladíkmi. Francúzska komédia sa môže pokojne pýšiť prívlastkom nemravná. A je výbornou oddychovkou pre milovníkov žánru.

Bezstarostné dievča / An Easy girl (2019)

Pri zážitkoch nezabudnuteľného a horúceho leta ešte zostaneme. A rovnako vo Francúzsku, ktoré je rodiskom aj tejto snímky. Hlavná hrdinka Naïma má 16 rokov a pred sebou dôležité rozhodnutia, ktoré musí pre svoju budúcnosť urobiť. Je však leto a na prázdniny ku nej prichádza sesternica Sofia, ktorá má v pláne si najbližšie týždne poriadne užiť. Nevinná Naïma s pomocou podstatne skúsenejšej Sofie v rôznych smeroch dospieva.