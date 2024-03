Harabin označil vyhlásenie, že v druhom kole volieb podporí Pellegriniho, za podvod. Svojho hovorcu nazval partizánom

Ráno sa v médiách objavila správa, že Štefan Harabin, ako neúspešný kandidát na prezidenta, vyjadril svoju podporu Petrovi Pellegrinimu. Ako uviedla SITA, Harabinovo stanovisko znelo, že v druhom kole odovzdá svoj hlas práve predsedovi Národnej rady, keďže sa prihlásil k častiam programu, ktorý on sám presadzoval v prvom kole. To sa však v priebehu pár hodín zmenilo. Ako informujú Aktuality, bývalý šéf Najvyššieho súdu celé vyhlásenie poprel a svojho hovorcu označil za partizána.

„Ktože to povedal? Jureňa? To je podvod, to je nejaká Jureňova partizánčina,“ povedal Harabin pre Aktuality s tým, že to, že podporuje Pellegriniho, nie je pravda a komukoľvek z jeho tímu zakázal, aby poskytoval stanoviská médiám v jeho mene.

Jureňa verzus Harabin

Vo vyjadrení, ktoré dnes 28. marca obletelo správy, sa mal Harabin, napriek tomu, že ešte skôr svojich voličov vyzval, aby nešli voliť, vyjadriť, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý zachová našu suverenitu, nevtiahne nás do vojny a bude zastávať mierové riešenia konfliktu na Ukrajine.

„Sú to moje princípy, ktoré sa dajú porovnať s tým, ku ktorým častiam programu sa prihlásil pán Pellegrini,“ mal Jureňa citovať Harabina.

Toto však Harabin popiera a bývalého ministra pôdohospodárstva v prvej Ficovej vláde označil za partizána. „Toto nie je moje vyjadrenie. Zakázal som celému volebnému tímu a nedal som poverenie nikomu, aby dával vyjadrenia v mojom mene. Neplatí nič iné len to, čo som povedal aj počas volebnej noci,“ objasnil.

Harabin pritom Pellegriniho opakovane odmietol podporiť a svojim voličom odkázal, aby sa druhého kola prezidentských volieb nezúčastnili. Okrem toho ešte na začiatku februára povedal, že Pellegriniho nikdy nepodporí.