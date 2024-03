Požičal mu ho poslanec Hlasu: Peter Pellegrini letel na predvolebný míting na východ Slovenska súkromným lietadom

Predseda parlamentu a kandidát na prezidenta Peter Pellegrini letel na predvolebný míting do Kráľovského Chlmca z Bratislavy do Košíc šesťmiestnym súkromným lietadlom americkej výroby typu Piper PA-46-500TP, ktoré vlastní firma poslanca strany Hlas Petra Náhlika, informuje Denník N. To, či Pellegrini lietadlo pilotoval sám, známe nie je. Má však leteckú licenciu.

Poslanec Náhlik mal pomôcť strane Hlas nielen teraz, ale aj pri jej vzniku, keď jej poskytol luxusné auto, ktoré využíval jej predseda. V minulosti bol spolumajiteľom majetku Vladimíra Poóra, ktorý figuroval aj pri založení Smeru.

Pellegrini mal za tento let zaplatiť z peňazí určených na prezidentskú kampaň, na transparentnom účte však túto platbu nenájdete. „Predseda Hlasu Peter Pellegrini využil lietadlo na presun v rámci kampaňových aktivít, podobne ako sa to stalo už v minulosti. Let bol vždy uhradený z prostriedkov strany a aj tentokrát bude riadne uhradený ako súčasť výdavkov na volebnú kampaň,“ povedala pre Denník N hovorkyňa strany Hlas, Patrícia Medveď Macíková. To, koľko predseda parlamentu za let zaplatil a či ním letel viackrát, zatiaľ nevieme. Na ďalšie otázky denníka neodpovedala.