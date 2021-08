Haiti hlási po zemetrasení s magnitúdou 7,2 početné obete. Nasledovať môže aj cunami, presný počet obetí je neznámy

Zemetrasenie s magnitúdou 7,2, ktoré v sobotu zasiahlo západné pobrežie Haiti nachádzajúce sa v Karibskom mori, si vyžiadalo početné obete na životoch. Informovali o tom miestni predstavitelia, píše agentúra AFP.

“Môžem potvrdiť, že (zemetrasenie) má obete, ale nemám zatiaľ ich presný počet,” povedal pre AFP Jerry Chandler, šéf miestnej civilnej ochrany. “Stále zbierame informácie,” dodal s tým, že na miesto smeruje haitský premiér Ariel Henry a krajina spustila činnosť núdzového operačného strediska.

Geologická služba Spojených štátov (USGS) v súvislosti so zemetrasením vydala i výstrahu pred vlnami cunami, ktoré môžu pozdĺž pobrežia Haiti siahať do výšky jedného až troch metrov.

#Breakingnews 7.2 strong #earthquake rock the coast of #Haiti . #tsunami warning.This is the strongest #earthquake after 2018 . Pray 4 the People of #Haiti . Stay strong prayer 🙏 #haitiearthquake pic.twitter.com/wJOnle4TG7

Epicentrum zemetrasenia, ktoré Haiti zasiahlo v sobotu o 08.29 h miestneho času (14.29 h SELČ), sa nachádzalo 12 kilometrov severovýchodne od Saint-Louis du Sud v hĺbke desiatich kilometrov. Otrasy cítili i obyvatelia hlavného mesta Port-au-Prince vzdialeného zhruba 160 kilometrov, ktorí v strachu pred zrútením budov vybehli von zo svojich domovov. Zemetrasenie si všimli i obyvatelia Dominikánskej republiky či Jamajky.

Zemetrasenie podľa fotografií miestnych obyvateľov poškodilo tamojšie školy i domy na juhozápadnom polostrove Haiti. Na sociálnych sieťach ľudia zdieľali ruiny budov vrátane kostola v meste Les Anglais, v ktorom sa v čase zemetrasenia konala bohoslužba.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o

— paulwidler (@paulwidler20) August 14, 2021