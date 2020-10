Had sa zaryje do ropuchy, pričom jej zaživa trhá a požiera orgány. Tento spôsob nebol predtým pozorovaný

U hadov sme zvyknutí na to, že svoju obeť zvyčajne usmrtia buď udusením alebo uštipnutím a následne ju vcelku skonzumujú. Ale nie všetky hady si osvojili takéto metódy. Dôkazom toho je aj Oligodon fasciolatus, alebo po anglicky nazývaný kukri. Kukri dostal pomenovanie pre ich zuby, ktoré pripomínajú svojím tvarom tento nôž.

Tieto hady používajú skutočne originálny, no desivý spôsob, ako útočiť na ropuchy, ktoré vylučujú zo svojej kože jed. Pomocou zubov sa dostanú do brušnej dutiny, kde hodujú na orgánoch ropuchy, pričom býva zvyčajne ešte nažive, uvádza portál Science Alert.

V prvom rade je pri tejto informácii dobré povedať, že had nie je nebezpečný pre človeka. Ide v podstate o užovku, ktorá nie je vyzbrojená jedom. Zvyčajne dorastá do dĺžky 115 centimetrov.

Nikdy predtým to nevideli

Tento spôsob konzumácie nebol predtým u hadov popísaný. Vedci nikdy predtým nevideli, ako sa had zaborí do tela ropuchy a hostí sa na jej orgánoch.

Vedci v tlačovej správe uvádzajú, že hady takto útočia na ázijské žaby Duttaphrynus melanostictus. Tie na svoju obranu vylučujú kožou jed vo forme bielej tekutiny. Vedci opísali, že had našiel spôsob, ako dokáže tento obranný mechanizmus ropuchy poraziť. Svoje zistenia uviedli v štúdii uverejnenj v časopise Herpetozoa.

Pozorovania útoku

Tiež opísali tri pozorovania týchto hadov pri útoku. Prvý incident ešte z roku 2016 zaznamenali neskoro. Na mieste našli už iba mŕtvu ropuchu a krvavú pôdu, čo naznačuje, že muselo dôjsť k súboju. Pri pitve zistili, že had doslova do ropuchy prepílil otvor a to tak, že kýval hlavou zo strany na stranu a zubami sa preboril až do tela. Následne začal vyberať orgány ako pečeň, srdce, pľúca či črevá.

Druhé pozorovanie uskutočnili 22. apríla 2020, kde súboj medzi ropuchou a hadom trval tri hodiny. Hadovi sa ale napokon podarilo premôcť ropuchu a zavŕtal sa jej do tela, pričom ona ešte dýchala.

5. júna 2020 had zvolil inú stratégiu a ropuchu celú prehltol. Pri pozorovaní o dva týždne neskôr potom opäť had prenikol do tela ropuchy a vyberal si orgány na konzumáciu.

Pokračujú v štúdii

Vedci uvažujú, že 5. júna došlo k zmene stratégie preto, lebo had zaútočil na mladú ropuchu, ktorá ešte nedokáže produkovať veľké množstvo toxínov. Pravdou ale je, že nevylučujú ani možnosť, že hady majú imunitu voči jedu a spôsob na štýl “Jacka Rozparovača” preferujú preto, lebo ropuchy sú jednoducho príliš veľké na prehltnutie vcelku.

Vedci zatiaľ nemajú dostatok údajov na to, aby vyniesli jednoznačné stanoviská. “Budeme pokračovať v pozorovaní a podávaní správ o týchto hadoch v nádeji, že odhalíme ďalšie zaujímavé aspekty ich biológie,” uviedli.