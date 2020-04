Hacker ukradol platené výskumy o koronavírusoch za posledných 50 rokov. Chcel, aby boli sprístupnené bezplatne

Vedci usilovne hľadajú liek či vakcínu, aby tak zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Ak by sa to niektorému tímu vedcov podarilo, boli by oslavovaní ako hrdinovia, niet sa preto čo čudovať, že si svoje výskumy chránia. Hackeri však majú na vec iný názor. Jeden z nich ukradol platené výskumy v snahe zabezpečiť, aby boli dostupné zdarma.

Mnohí si prístup k informáciám nemôžu dovoliť

V súčasnosti na lieku proti koronavírusu pracuje mnoho vedeckých tímov, voľná dostupnosť výskumov, ktoré by sa týkali koronavírusu, však predstavuje značný problém. Trpia najmä lekári, ktorí takpovediac bojujú bez poriadnej výzbroje. Tí žiadajú, aby boli výskumy, ktoré by mohli zachrániť množstvo životov, dostupné pre lekárov bezplatne. Samozrejme, spoplatňovanie výskumov má svoje dôvody. Zabezpečuje tak, aby mohli vedci pracovať na témach, ktoré sú dôležité, a ktoré ich zaujímajú. Ak by boli spoplatnené len niektoré výskumy, veda by mohla byť oveľa viac ovplyvnená peniazmi, vykonávali by sa len výskumy, ktoré by boli finančne výhodné.

Ako však informuje portál Freethink, objavil sa Robin Hood vedy, teda hacker, ktorý ukradol spoplatnené výskumy o koronavíruse, aby boli dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú k záchrane životov. Aktivitu hackera si všimol jeden z užívateľov Redditu. Ten postrehol, že na portál Sci-Hub pribudlo 5 000 výskumov o koronavíruse vykonaných medzi rokmi 1968 až 2020. Následne boli články uverejnené aj prostredníctvom Redditu, kde si ich stihli pozrieť už tisícky užívateľov.

Sprístupnené informácie môžu zachraňovať životy

Za bezplatné sprístupnenie výskumov o koronavíruse vznikla dokonca aj petícia a zdá sa, že bola úspešná. V priebehu niekoľkých dní bolo online dostupných až 32 000 výskumov. Sprístupnené informácie pomáhajú odborníkom napríklad vyrábať efektívnejšie ventilátory, ktoré pomôžu pacientom, ktorí majú ťažkosti s dýchaním.

Aj keď je jasné, že konanie hackera je nelegálne, otázka je, či je etické spoplatňovať informácie, ktoré sú v čase pandémie mimoriadne dôležité a môžu znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.