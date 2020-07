Hackeri dokážu infikovať aj rýchlonabíjačky. Smartfón môže začať horieť či dokonca vybuchnúť

Rýchlonabíjačky sú pri smartfónoch obľúbené, keďže umožňujú, najmä v časovej tiesni, doplniť niekoľko percent energie navyše. Avšak aj toto môže byť zraniteľné, ako ukázali čínski bezpečnostní experti zo spoločnosti Tencent. Tým sa podarilo upraviť firmvér na rýchlonabíjačkách a tak poškodiť pripojené zariadenie.

Útok nazvali BadPower, informuje portál Zdnet. Funguje na princípe zmeny napätia parametrov nabíjačky a smartfónu, čo spôsobí, že komponenty zvýšený príjem energie nezvládnu a v lepšom prípade sa poškodia, v tom horšom môžu začať horieť, čo môže spôsobiť až výbuch.

Upraví sa výkon

Základné napätie nabíjačiek je 5 voltov. Rýchlonabíjačka však dokáže toto napätie zvýšiť až na 20 voltov, ak pripojené zariadenie po komunikácii s ňou zvýšené napätie povolí. Vďaka tomu sa zvýši výkon a smartfón sa nabije rýchlejšie.

Ak hacker upraví firmvér rýchlonabíjačky a do smartfónu sa mu podarí zadať škodlivý kód, obidve zariadenia akceptujú vyššie napätie ako 20 voltov, čo spôsobí poškodenie pripojeného zariadenia.

Hacker by štandardne potreboval prístup k rýchlonabíjačke, v ktorej by firmvér upravil, no je možné, že by sa to dalo vykonať aj iba pomocou už infikovaného smartfónu.

18 pochybných rýchlonabíjačiek

Experti z Číny skúmali 35 rýchlonabíjačiek a našli 18, v ktorých sa firmvér dá takto škodlivo upraviť. Riešením situácie by mohla byť aktualizácia firmvéru rýchlonabíjačiek, avšak nie každý výrobca to robí a nie pri každej rýchlonabíjačke je to aj možné.

Spoločnosť Tencent upozornila výrobcov na tento problém. Neuviedla však, o aké rýchlonabíjačky ide a je možné, že sú to iba domáci výrobcovia. V každom prípade vždy dbajte na dobrú prevenciu. Svoje rýchlonabíjačky by ste nemali nechávať bez dozoru a do smartfónu by ste si tiež nemali inštalovať žiadne aplikácie, ktoré nepochádzajú z oficiálnych obchodov.