Gurmánsky kvíz vás presvedčí o tom, že nepoznáte tradičné jedlá: Ktoré ingrediencie do nich určite nepatria?

Pokiaľ sa vo svete tradičných jedál naozaj vyznáte a zvyknete doma variť, tento kvíz pre vás nebude žiadny problém.

Ani samotné tradičné jedlá nemajú väčšinou len jednu verziu. Vďaka tomu vznikajú debaty ako napríklad nekonečná diskusia o tom, či do cesta na bryndzové halušky pridávame alebo nepridávame aj vajíčko. Faktom však zostáva, že zatiaľ čo sa môžeme hádať o vajíčku, červené víno by sme do halušiek určite nepridali.

V našom dnešnom kvíze preto nehľadajte chytáky – treba si len všímať, ktoré prísady v tradičných verziách určite sú, a vyradiť tú možnosť, ktorá pôsobí najzvláštnejšie.

Pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.