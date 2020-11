Gröhling poslal svoj plán na otváranie škôl na krízový štáb. Ten však dnes zrušil zasadanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v pondelok ráno poslal členom ústredného krízového štábu realizovateľný plán, podľa ktorého by sa mohli žiaci čo najbezpečnejšie a v čo najkratšej dobe vrátiť do škôl. TASR to potvrdil odbor komunikácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Minister Branislav Gröhling žiada pri otváraní škôl o zachovanie pokoja. Tvrdí, že na ministerstve robia všetko pre to, aby našli najlepšie riešenie, ako dostať žiakov do škôl a súčasne nastaviť aj pravidlá od januára 2021. Plán zahŕňa testovanie žiakov aj rodičov od piatku, no aby sa mohla škola otvoriť, muselo by sa otestovať aspoň 70 % detí a jeden z rodičov. Informáciu uviedol Denník N.

Semafory boli účinným nástrojom

“Už dva týždne diskutujeme o otvorení škôl. Na krízovom štábe sme presadzovali náš plán – otvorenie škôl, návrat k semaforom (teda individuálne zatváranie tried či škôl, ak sa objaví pozitívny prípad) a dobrovoľná možnosť testovania pre zamestnancov, žiakov a rodičov,” uviedol minister školstva.

Tvrdí, že semafory boli overené a fungovali, ale ústredný krízový štáb ich návrh neschválil na základe súčasnej nepriaznivej situácie. “V stredu (25. 11.) nám zadal úlohu priniesť návrh riešenia, ako otvoriť školy a zároveň zabezpečiť aj ochranu zdravia cez testovanie zamestnancov, žiakov či rodičov,” priblížil Gröhling.

Poznamenal, že vo štvrtok už komunikoval so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, Asociáciou základných škôl, súkromnými aj cirkevnými zriaďovateľmi a diskutujú o tom, či je vôbec niečo také možné. “Veľakrát sme na ministerstve vedeli nájsť nové riešenia a aj školy sa v tomto čase dokázali vynájsť a prispôsobiť. Pokúsime sa o to spoločne opäť,” vyhlásil minister s tým, že vníma všetky okolnosti.

Ako tvrdí, škola nemôže zabezpečovať testovanie sama. “Zriaďovateľ bude musieť zabezpečiť personál. Musíme na to tiež získať financie. Musíme hľadieť aj na možnosť dobrovoľnosti a na množstvo ďalších otázok, ktoré všetci máte,” dodal minister s tým, že v najbližších dňoch sa pokúsia nájsť čo najlepšie riešenie, ktoré vyhovie všetkým.

Krízový štáb dnes nezasadá

Na pláne šéf rezortu školstva pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo. “Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc,” uviedol Gröhling.

Minister školstva mal v pondelok na ÚKŠ predstaviť plán na návrat žiakov do škôl. Zasadnutie štábu však bolo zrušené. Podľa informácií TASR by sa malo rokovanie ÚKŠ uskutočniť v utorok popoludní.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú maximálne z piatich žiakov a pedagóga.