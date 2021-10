Gröhling a hlavný hygienik sa zhodli. Rodičia žiakov budú samotesty dostávať až do konca roka

V školách sa bude pokračovať so samotestovaním do konca roka. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide o komunikáciu s hlavným hygienikom SR.

“Distribúcia samotestov bude naďalej prebiehať a budeme opätovne kontaktovať školy,” povedal minister školstva. Poukázal na to, že sa budú môcť zapojiť aj tí rodičia, ktorí nevyužili túto možnosť v predošlom období.

Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 95,1 percenta žiakov, k utorku (12.10.) sa vzdelávalo 4,9 percenta dištančným spôsobom. “Niekde okolo troch percent žiakov sa vzdeláva online a jedno percento rozdelene, a to buď cez konzultácie cez telefón alebo na základe pracovných listov a osobných kontaktov,” povedal minister školstva. Na udržanie čísiel má podľa neho vplyv aj to, že sa podarilo skrátiť dobu individuálnej karantény. Minister taktiež informoval, že dáta už poskytuje 85 percent škôl.

Gröhling povedal, že budúci týždeň bude zrejme už prvý týždeň v čiernej farbe. Pripomenul, že aj v týchto okresoch budú školy otvorené a triedy sa zatvárajú len na základe pozitivity. “Uplynulý týždeň bol rekordný týždeň v rámci vykonania testov, na školách sa vykonalo 276 912 antigénových testov. Pozitivita je z nich stále nízka, je na úrovni 0,81 percenta,” oznámil minister. Poznamenal, že evidujú osoby, ktoré mali potvrdené ochorenie COVID-19 cez PCR test. Ide o 0,7 percenta zamestnancov a 0,3 percenta žiakov pozitívnych na COVID-19, čo je 2420 žiakov.