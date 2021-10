Lekár Peter Sabaka: Mladý pacient neveril, aká zlá je situácia v nemocniciach. O 2 dni bol na ventilácii

S pandémiou sa postupne učíme žiť už nejaký ten čas. Na začiatku sa koronavírusu všetci báli, na jar 2020 sme zdravotníkom tlieskali na balkónoch, no postupne si svoju cestu k verejnosti našli. Dnes sa hoaxy, poplašné, klamlivé a nepravdivé informácie objavujú na dennej báze a nie každý ich dokáže rozlíšiť od reality.

Len včera sme vás informovali o prípade muža, ktorý mal pozitívny test na koronavírus, ležal v nemocnici na Kramároch a napriek tomu mal potrebu natočiť video s hoaxom, len aby vzbudil pozornosť, šokoval svojich priateľov a rozvíril antivaxerské vody. Samozrejme, video zo svojho profilu zmazal, no ďalej sa šírilo na iných kanáloch.

“Dezinformácie sú pliaga,” hovorí lekár Sabaka

Presne takto fungujú dezinformácie. Niektoré hoaxy sú tu dokonca celé roky. Časom dostanú názov aj “urban legend”. Ide napríklad o príbeh Rómov, ktorí v lekárni dostali po ukázaní “špeciálneho potvrdenia” lieky zadarmo, aj keď bežný občan si za ne musel zaplatiť. V jednej z častí podcastu Odsúdení na neúspech na túto problematiku poukázala novinárka SME Zuzana Kovačič Hanzelová.

Dnes sa k téme dezinformácie vyjadril aj lekár Peter Sabaka z Kliniky infektológie a geografickej medicíny. Nazval ich pliagou. Pre demokraciu a občiansku spoločnosť predstavujú smrteľné riziko. Ako príklad uviedol mladého muža, ktorý nemal pridružené ochorenia a teda bol zdravý, no tiež uveril hoaxom. Myslel si, že situácia s covidom v nemocniciach je kriticky vyobrazená len médiami, vedcami, lekármi a odborníkmi. S týmto presvedčením sa nedal ani zaočkovať. O dva dni bol na pľúcnej ventilácii.

“V nemocniciach leží 80 % neočkovaných. U nás na JIS 100 % neočkovaných,” píše Sabaka. V závere svojho príspevku vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať, aby neváhali, najmä ak trpia pridruženými ochoreniami, prípadne, ak nimi trpia ich príbuzní. Ak sa dáte zaočkovať, možno si zachránite život. Ak sa dajú zaočkovať vaši blízki, možno si zachránia život. “A tým, čo šíria dezinformácie, fakt to už nerobte. Zabíja to ľudí a plní to nemocnice,” napísal v závere.