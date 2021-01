Greta si odchod Donalda Trumpa vychutnala. Na cestu z Bieleho domu mu venovala štipľavú poznámku

Spojené štáty americké majú od 20. januára nového prezidenta. Inaugurácii sa prizeral celý svet, vrátane známej švédskej aktivistky Grety Thunberg. Tá príchod Joea Bidena do funkcie privítala a odchod Donalda Trumpa z prezidentského úradu pripomenula aj svojim fanúšikom na sociálnej sieti Twitter. Spôsobom sebe vlastnom.

Tak ako mnohí iní, aj environmentálna aktivistka Greta Thunberg oslávila odchod Donalda Trumpa z Bieleho domu. Samozrejme, svojej vtipnej povesti nezostala nič dlžná – z bývalého prezidenta USA si naposledy vystrelila na svojom profile na sociálnej sieti Twitter, všimol si web Unilad.

Thunberg bola otvorenou kritičkou Trumpovho vedenia Spojených štátov a obaja si viac-krát nepriamo vymenili zopár poznámok najmä prostredníctvom sociálnych sietí. A tak, ako kedysi Trump cez Twitter adresoval nepekné slová Grete, mu to teraz ona veľmi trefne vrátila.

Greta zdieľala fotografiu Trumpa, ktorá zachytáva moment jeho nástupu do helikoptéry. Tú okomentovala presne tými istými slovami, ktorými on kedysi okomentoval jej slávny prejav na klimatickom summite OSN.

„Vyzerá ako veľmi šťastný starý muž tešiaci sa na jasnú a nádhernú budúcnosť! Veľmi rada to vidím,“ napísala Thunberg k zdieľanej fotografii.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021