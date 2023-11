Google Disk má veľký problém: Viacerí používatelia prišli o súbory za posledný polrok, možno ste medzi nimi aj vy

Tak ako v živote platí staré známe príslovie: „Dôveruj, ale preveruj“, platí niečo obdobné aj vo svete IT. Práve tam by ste sa totiž mali riadiť pravidlom: „Zálohuj a ešte raz zálohuj niekde inde“. Stať sa totiž môže veľmi veľká nepríjemnosť, a síce že môžete prísť o svoje dáta. Nenávratne. To sa teraz stalo niekoľkým používateľom cloudového úložiska od Google.

Viacerí používatelia úložiska Google Disk, ku ktorému má prístup každý, kto má vytvorené konto na Google, hlásia problém. Z cloudu im totiž náhle zmizli všetky súbory za posledného polroka a služba sa vrátila k snímke úložiska z apríla až mája 2023. O udalosti informoval portál Bleeping Computer, píše web Živé.sk.

Používatelia prišli o tisícky dát a dokumentov

Problém prví používatelia na fórach technickej podpory giganta hlásili už od minulého týždňa. Mnohí popísali, že prišli o tisícky dát a dokumentov, na ktorých dlhé roky pracovali. Niektorí dokonca hlásili aj stratu súborov, ktoré boli synchronizované pomocou desktopovej aplikácie Google Disku. Tá má vytvárať duplicitnú kópiu cloudového úložiska na zariadení používateľa.

Administrátori spoločnosti Google aktuálne nevedia, čo problém spôsobilo. Isté je, že tisícky používateľov zrejme nenávratne prišli o svoje súbory za posledných 6 mesiacov. Google však odporúča nerobiť akékoľvek zmeny, ak ste o súbory prišli, pretože je možné, že sa problém bude dať vyriešiť. Nutné je ale počkať na kroky spoločnosti.

Samozrejme, cloudové úložiská sú vo väčšine prípadov ideálnym riešením, ako svoje dáta zálohovať. Stále ale treba mať na pamäti, že sa môže stať čokoľvek. Dôležité je preto zálohovať ich pre istotu na viacerých miestach.