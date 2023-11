Hviezda Netflixu, legendy hudby či slávni herci: 13 osobností, ktoré majú korene na Slovensku a ani ste to o nich netušili

Ak ste si niekedy mysleli, že Hollywood je len plný Američanov, vyvedieme vás z omylu. Mnoho práve z tých, ktorí sa preslávili v šoubiznise za veľkou mlákou, má totiž korene na Slovensku. A z niektorých mien budete možno viac než prekvapení.

Slovenská krv koluje v mnohých známych hviezdach svetového šoubiznisu. O týchto to ale vedel len málokto. Zabudnite na Andyho Warhola či Angelinu Jolie, o ich slovenských koreňoch sa viac-menej vedelo už roky. Aspoň z časti sú totiž Slovákmi aj tieto známe mená.

Jon Bon Jovi

Síce sa to o ňom vie, no netreba naňho zabúdať. Legendárny rocker sa narodil v Amerike, ale jeho korene sú čisto európske. Jeho matka má totiž nemecko-ruský pôvod a jeho otec pochádzal zo Sicílie. Štvrtinové slovenské korene si ale môže známy spevák a hudobník pripísať tiež. Jeho stará mama (z otcovej strany) totiž bola Slovenka.

David Boreanaz

Miláčik žien a nezabudnuteľný agent Booth z krimiseriálu Kosti (Bones) či upír Angel z kultových seriálov Buffy – premožiteľka upírov (Buffy the Vampire Slayer) a Angel sa môže tiež pochváliť zmixovanou krvou. Priezvisko má po dedkovi z otcovej strany, ktorý bol Talian. Z matkinej je to ešte väčší mix národností – starý otec mal francúzskych, nemeckých a švajčiarskych predkov, stará mama bola Slovenka.

Joaquin Phoenix

O slovenských koreňoch tohto hollywoodskeho herca sa nevedelo prakticky do momentu, kým na nás v kinách nezaútočil v komiksovke Joker, za ktorú tiež dostal Oscara za Najlepší mužský herecký výkon. Keďže popularita filmu v roku 2019 rástla naozaj enormne, rozhodli sa na jeho rodokmeň pozrieť aj slovenskí historici. Juraj Gembický, historik z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach zistil, že Phoenixovi praprarodičia pochádzajú zo zemplínskej obce Brehov v okrese Trebišov. V hercových žilách síce koluje menej slovenských génov, a pravdepodobne o nich ani on sám nevie, Slováci sa však môžu pochváliť aspoň týmto zaujímavým faktom, píše web denníka Nový čas.

Jim Caviezel

Slovenský Ježiš Kristus? Nie, nechystáme sa prepisovať biblickú históriu, no známy herec, ktorý kedysi v historickom epose Umučenie Krista (The Passion of the Christ) stvárnil titulnú úlohu Božieho syna, má v tele aj slovenskú krv.

Jeho stará mama z otcovej strany totiž bola Slovenka, ktorá si za manžela vzala muža zo Švajčiarska. Z matkinej strany je Caviezel Írom.

Steve Ditko

Pomohol vytvoriť legendárnych superhrdinov ako Spider-Man či Doctor Strange a mnohých ďalších. Známy kreslič a tvorca komixov Steve Ditko sa síce narodil v roku 1927 v Johnstowne v Pennsylvánii, ale jeho rodičia boli Rusíni a pochádzali z územia dnešného Slovenska. Do Spojených štátov emigrovali ako mnohí pred nimi za lepším životom. Jeho otec Štefan Ditko pracoval ako tesársky majster v oceliarni, mama Anna pracovala ako chyžná.

Audrey Hepburn

Kráska, ktorú dodnes obdivujú milióny fanúšikov, a ktorá sa preslávila ako v módnom, tak aj vo filmovom priemysle vďaka úlohe v snímke Raňajky u Tiffanyho (Breakfast at Tiffany’s), má prekvapivo tiež slovenské korene, o čom sa dlho u nás nevedelo. Vďačí za ne najmä svojej babke Anne Welsovej, ktorá pochádzala z obce Kovarce neďaleko Topoľčian. Jej otec, Anton Wels, v Kovarciach založil cukrovar. Tak ako ale mnohí iní, aj Hepburnovej rodina napokon z územia dnešného Slovenska emigrovala do Ameriky, píšu Dobré noviny.

Tony Curtis

Herečku Jamie Lee Curtisovú pozná azda každý fanúšik hororovej série Halloween. Rovnako tak aj jej matku Janet Leigh, ktorá zase hviezdila v legendárnom trileri Psycho režiséra Alfreda Hitchcocka.

Len málokto však vie, že v tele jej otca – vlastným menom Bernarda Schwartza – koluje aj slovenská krv. Jeho matka bola totiž pôvodom Slovenka menom Helena Ilona Kleinová, pochádzajúca z dediny Vaľkovo pri Poltári. Tá v roku 1923 emigrovala do USA, kde sa zoznámila s budúcim manželom Emanuelom Schwartzom, rodákom z Maďarska. O dva roky sa im narodil syn Bernard, ktorý si ako herec zvolil umelecké meno Tony Curtis. Vidieť sme ho mohli v mnohých filmoch, často po boku Marilyn Monroe.