Golfský prúd sa spomaľuje, je najslabší za posledných 1 000 rokov. Toto by sa stalo s Európou, ak by sa úplne zastavil

Golfský prúd je súčasťou tzv. Atlantickej meridionálnej cirkulácie. Tento teplý prúd je často označovaný za jeden z hlavných bodov zmien v klíme na našej planéte a už dlhodobo sa spomaľuje. Máme sa teda obávať?

Najslabší za 1 000 rokov

Ako uvádza portál IFL Science, štúdia publikovaná v časopise Nature Geoscience zistila, že v minulosti v 20. storočí bol zaznamenaný veľký pokles Atlantickej meridionálnej cirkulácie, ktorý sa zase zrýchlil v 60. rokoch. No od 90. rokov začal opäť slabnúť a zatiaľ sa nič nemení.

Vedci v tejto štúdii uvádzajú, že existujú dôkazy, že Atlantická meridionálna cirkulácia spomaľuje v dôsledku globálneho otepľovania a poznamenávajú, že momentálne (štúdia je z roku 2021) je táto cirkulácia najslabšia za posledných 1 000 rokov.

Ochladenie Európy

Atlantická meridionálna cirkulácia, ktorej jednou z vetiev je aj Golfský prúd, prináša teplú vodu do severozápadnej Európy. Je preto zrejmé, že čím bude cirkulácia slabnúť, tým budú zimy v Európe chladnejšie. Štúdia Nature Food z roku 2020 sa zaoberala tým, ako by kolaps Atlantickej meridionálnej cirkulácie ovplyvnil produkciu potravín v rokoch 2030-2050. V rámci nej uvádza, že pri zastavení cirkulácie by teploty v Spojenom kráľovstve klesli v priemere o 3,4 stupňa Celzia, pričom najviac by sa ochladilo Škótsko.

Mnohí si to neuvedomujú, ale Európa je pomerne vysoko a z hľadiska zemegule je jej severná časť na úrovni Kanady. Práve vďaka Golfskému prúdu sú ale teploty v zime priaznivejšie. To sa týka najmä Británie, kde len málokedy sneží, pričom oblasti na rovnakej rovnobežke v Amerike, bývajú pravidelne pokryté snehom.

Je preto pravdepodobné, že zastavenie Golfského prúdu by do Európy prinieslo ochladenie, ktoré by sa týkalo najmä Spojeného kráľovstva či Škandinávie. Ochladenie o niekoľko stupňov by pravdepodobne zažila aj kontinentálna Európa.

Nie je to isté

Na druhej strane je tu štúdia takisto publikovaná v Nature Climate Change z roku 2022, ktorá však uvádza, že Atlantická meridionálna cirkulácia nemusí byť taká citlivá na otepľovanie vôd a prílev sladkej vody z Arktídy, ako sa pôvodne predpokladalo. Práve to sa dávalo za vinu oslabovaniu cirkulácie.

„Dôležitým výsledkom je, že Atlantická meridionálna cirkulácia sa zdá byť menej citlivá na sladkú vodu, než sa dlhodobo predpokladalo,“ hovorí Feng He z Centra pre klimatický výskum Wisconsinsko-Madisonskej univerzity.

Vedci preto sami nevedia predpokladať, kedy a ako sa Atlantická meridionálna cirkulácia, a s ňou aj Golfský prúd, zastaví a či vôbec. Taktiež nevedia, či sa to vôbec v minulosti stalo. „Sme si ale istí, že niečo sa v minulosti zmenilo. A môže sa to zmeniť znova,“ dodali vedci pre Forbes.