Generácia Z chce dobrý plat, odmieta pracovať za minimálnu mzdu. Má to dôležitý dôvod a budeš s nimi súhlasiť

Príslušníci generácie Z postupne končia stredné a vysoké školy a nastupujú do zamestnania. Od práce však majú iné očakávania a požiadavky než generácia mileniálov, po ktorej nastúpili. A to aj čo sa platu týka. Neuspokoja sa s málom, no nie je to náhoda, a má to svoje vysvetlenie.

Ak ešte náhodou nevieš, do ktorej generácie patríš, je to veľmi jednoduché. Stačí, ak sa pozrieš na rok svojho narodenia. Generácia Z je ohraničená rokmi 1997 až 2012, uvádza definícia od Pew Research Center. „Gen Z“ sa teda postupne dostáva na trh práce a zavádza na pracovisku isté zmeny.

Hľadajú rovnováhu a chcú byť dobre ohodnotení

Ako opisuje portál Kariéra, príslušníci Generácie Z sa líšia napríklad od svojich predchodcov mileniálov v tom, že sa neboja robiť zmeny a striedať zamestnania, kým nenájdu pre seba v pracovnej sfére to pravé. Dôležitý je pre nich takzvaný work-life balance, teda hľadajú rovnováhu medzi prácou a voľným časom, práca ich zároveň musí napĺňať a chcú byť za ňu dobre finančne ohodnotení, nie pracovať za minimálnu mzdu.

Asi ťa neprekvapí, že pre predstaviteľov tejto generácie sú atraktívne predovšetkým povolania, v ktorých sú v kontakte s internetom (a bývajú aj dobre finančne ohodnotené). Business News Daily urobil prieskum, ktorý ukázal, že sa zaujímavú o pozície ako programátor či finančný analytik, alebo ich láka odvetvie marketingu, spomína Kariéra. Už sme ti povedali, že táto generácia si nepamätá časy pred internetom? Je totiž prvou, ktorá nezažila svet bez neho a aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo si jej príslušníci bez internetu nevedia predstaviť ani jeden deň.

Internet pomocníkom v škole aj v práci, preto musí byť stále po ruke

Môžeš ho vyžiť vo svoj prospech

S týmto balíkom dát si môžeš pomôcť aj pri spomínanom hľadaní práce a napríklad si vygoogliť, ako správne napísať životopis alebo sa dopátrať k pracovnej ponuke snov. Realita na Slovensku je totiž taká, že mladých je na našom trhu práce menej, než pred desiatimi rokmi, spomína SITA. Navyše veľká časť z nich nie je zamestnaná a ani neštuduje, takže ich potenciál zostáva nevyužitý.

Na to musia reagovať aj zamestnávatelia, ktorí generáciu Z potrebujú, alebo čoskoro budú potrebovať ako soľ. Okrem platového ohodnotenia, ktoré je pre mladých podstatné, sú im sympatické hodnoty ako flexibilita, vidina kariérneho rastu alebo dobré vzťahy, či už s kolegami alebo aj so samotnými šéfmi.

Žiadajú viac peňazí, no z racionálneho dôvodu

Či si to chceme pripustiť alebo nie, doba sa mení. Zamestnávatelia sa musia snažiť okrem dobrých pracovných podmienok si generáciu Z udržať napríklad aj dobrým platom. BBC vysvetľuje, že je motivovaná peniazmi možno aj viac, ako akákoľvek iná generácia pred ňou. A nie je to tým, že by boli dnešní mladí chamtiví, ale má to svoj hlbší dôvod, ktorý pravdepodobne budeš schvaľovať.

V minulosti bolo jednoduchšie dopracovať sa k vlastnému bývaniu, dnes to také ľahké nie je a kúpiť si vlastný byt alebo dom je luxus, ktorý si nemôže dovoliť každý. Taktiež na generáciu Z počas dospievania mohlo vplývať, ak u svojich rodičov pociťovali nedostatok financií a nechcú, aby sa v takejto náročnej situácii ocitli tiež. Takže na jednej strane, Gen Z je v práci motivovaná peniazmi, no na druhej je to spôsobené obavami z ich nedostatku, za čo môžu finančné krízy aj vysoká miera inflácie. Potvrdzujú to aj údaje, na ktoré upozornil magazín Forbes a podľa ktorých je pre 46 % spomedzi opýtaných z generácie Z práve plat rozhodujúci pri hľadaní novej práce.