Gašpar a Mažgút vysvetľovali cestu do Ruska: Neboli sme sa pokloniť ani poďakovať, hovoria

Návrat poslancov NR SR z Ruska vzbudil veľkú pozornosť. Dnes informovali o tom, čo vlastne bolo predmetom cesty a či sa im podarilo niečo vyrokovať.

„Oceňujem skutočne rovnocenný dialóg partnera s partnerom. Oceňujem to, že sme si vyjasnili pozície. Chcem všetkým kritikom povedať, že bez diskusie skutočne riešenia nebudú. O tom bola táto cesta,“ reagoval na kritiku podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Povedal, že delegácia sa počas rokovaní hlásila k členstvu v EÚ a hájila národnoštátne záujmy.

Tibor Gašpar informoval, že hlavnými témami diskusie boli vojna na Ukrajine a ceny energií. Zdôraznil, že Slovensko je platným členom NATO aj Európskej únie, no dodal, že delegácia navštívila Moskvu s cieľom komunikovať s Ruskou federáciou ako účastníkom konfliktu.

Podľa neho je ich snahou minimalizovať straty na životoch na oboch stranách. Uviedol, že sa diskutovalo aj o tom, či bolo potrebné riešiť konflikt vojenskou cestou. Na začiatku konfliktu podľa jeho informácií existovala možnosť mierových rokovaní, no tieto údajne zmaril príchod britského premiéra Borisa Johnsona.

„Ja nechcem dnes hovoriť, ako má vyzerať mierová dohoda,“ dodal a tvrdí, že dúfa, že rozhodne „zdravý rozum.“ O prijatí v Moskve povedal, že „chovali sa k nám úctivo a brali nás ako rovnocenných partnerov.“

Reagoval aj na obvinenia z kolaborácie a snahy podriadiť krajinu vplyvu Ruska, ktoré označil za nezmysel. „Keby bolo viac snehu, ťahal by som doma vnučky na sánkach. Ani v Moskve veľmi nebol,“ povedal a dodal, že nepodpísali žiadny pozývací list pre cudzie vojská na Slovensko.

Mažgút ho doplnil s tým, že sa v Moskve neboli „pokloniť“ ani „poďakovať“. Podľa neho bolo Slovensko ocenené ako jediná krajina, ktorá bola ochotná viesť dialóg. „Či sa to niekomu páči alebo nepáči, my sme v tej Moskve reálne boli,“ povedal a zdôraznil, že len dialógom je možné niečo vyriešiť.

Gašpar dodal, že ruskej strane otvorene vyjadrili, že udalosti z februára možno považovať za porušenie medzinárodného práva, no zároveň pripomenuli, že podobné porušenie predstavovalo aj „v úvodzovkách humanitárne bombardovanie Belehradu.“

Samotnú cestu kritizujú nielen poslanci opozície, ale aj niektorí koaliční poslanci. Napríklad, rebelujúci poslanci z Hlasu pripravujú cestu do Kyjeva, ako protiváhu k tej do Ruska.

Bývalí ministri kritizujú vládu

Vláda SR podľa bývalých ministrov zahraničných vecí búra dlhodobý zahraničnopolitický konsenzus a ničí vzťahy so spojencami Slovenska. Robí to bez mandátu a v rozpore s väčšinovým názorom spoločnosti. Toto konanie oslabuje pozíciu krajiny v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, čo poškodzuje záujmy SR. V spoločnom vyhlásení to uviedli exministri zahraničných vecí Pavol Demeš, Milan Kňažko, Mikuláš Dzurinda, Ivan Korčok, Rastislav Káčer a Miroslav Wlachovský.

„V tejto súvislosti dôrazne apelujeme na predstaviteľov vládnej moci, aby sa správali zodpovedne a prestali Slovensko vytláčať z nášho prirodzeného životného priestoru, pošliapavať vzťahy s našimi najbližšími partnermi a hazardovať s reputáciou a bezpečnosťou našej krajiny,“ žiadajú ministri.

Vyhlásenie okrem nich podpísalo aj takmer 30 bývalých a súčasných diplomatov, medzi nimi aj veľvyslanci. Vo vyhlásení autori uviedli, že ukotvenie Slovenska v slobodnom svete nie je samozrejmosťou a krajina má historickú skúsenosť s obdobím, keď nebola rovnocenným a slobodným členom medzinárodného spoločenstva.

„Táto skúsenosť nás učí, že nezávislosť a prosperita Slovenska sú udržateľné iba v spolupráci s partnermi, s ktorými sa delíme o spoločné hodnoty,“ dodali.