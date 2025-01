Matovič kritizuje PS len pár dní potom, ako sa opozícia spojila: Nič nerobia, ich program obsahuje progresívne zlo

V utorok 21. januára o 9:00 sa má konať mimoriadna schôdza parlamentu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica. Len niekoľko dní potom, ako sa opozícia v zložení PS, SaS, KDH a poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ spojila za týmto účelom, Igor Matovič kritizuje PS i SaS a hovorí aj o tom, ako by mohla vyzerať budúcnosť slovenskej politiky.

„Chcel by som, aby boli, ale neviem si predstaviť, že by Fico pustil moc z rúk. Vie, že keby voľby boli, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude opäť postavený pred spravodlivosť,“ povedal šéf bývalého Oľano v rozhovore pre Aktuality o predčasných voľbách.

Ak by k nim aj nedošlo a konali by sa v riadnom termíne, že je pripravený „rozbiť bank“ a „dať to na Sagana“.

Nabral druhý dych

Igor Matovič sa po prvýkrát dostal do parlamentu v roku 2010, a to na kandidátke SaS. Bol členom koalície počas premiérovania Ivety Radičovej, ktoré ukončilo hlasovanie o vyjadrení nedôvery spojené s hlasovaním o eurovale. V roku 2020 vyhral voľby s 25-percentnou podporou. Na premiérskej stoličke ho neskôr vystriedal Eduard Heger (Demokrati). Matovičovo vládnutie napokon skončilo predčasnými voľbami.

Na čas sa stiahol, no na jeseň minulého roka začal byť opäť aktívny. Vycestoval na francúzsku Riviéru, odkiaľ sa ľuďom prihovoril spred vily bývalého ministra financií Petra Kažimíra. Po novom roku sa zasa vydal do Vietnamu, kde natočil video pri zlatej vani, v ktorej sa podľa neho „rochnil Robert Fico“.

Aktuálne hovorí o tom, že chce, aby bola opozícia silnejšia a spolupracovala. Zároveň však kritizuje Progresívne Slovensko pre ich taktiku „vyčkávania“ a slabé odhodlanie.

„Nešlo o to, či ja budem na tlačovke rozprávať, ale dôležité bolo presvedčiť najmä PS, že nemôžeme vyčkávať. Ich taktika, že PS podporí odvolávanie Fica iba vtedy, keď bude reálna šanca, že uspeje, je absolútne nepochopenie úlohy opozície. V tom prípade nech opozícia nerobí nič, lebo nikdy nemá väčšinu a štyri roky môže mať vyložené nohy a brať šesťtisícové platy. Ale myslím si, že aj protesty a tlaky ich voličov, ktorí im vypisovali, že či im šibe, prispeli k tomu, že sa nakoniec zobudili,“ povedal.

Kritika PS aj SaS, aj potreba spolupráce

Problémom podľa Igora Matoviča je, že PS rok a pol nič neurobilo, napriek tomu, že má ako jediné 30 hlasov a môže kedykoľvek zvolať schôdzu na odvolávanie ministrov. Okrem toho ich obvinil z toho, že sa pri odvolávaní Hegerovej vlády spolčili s mafiou.

Skritizoval aj ich program, ktorý je podľa neho na 90 percent dobrý, no obsahuje aj desať percent zla, „ktoré ubližuje Slovensku a pomáha mafii“. Matovič hovorí o progresívnom zle a úchylkách a iritácii konzervatívneho vidieka.

PS obvinil z toho, že na svoj úkor potápa opozičné stany SaS a KDH, pretože hrá samo za seba. Demokratom odporučil, aby sa „pobratali s PS alebo SaS“ a vytvorili spoločnú koalíciu.

Zároveň však dodáva, že opozícia by mala spolupracovať. PS, SaS a Demokratom odporúča, aby sa spojili. Za svojich spojencov označil ľudí, „ktorí to v politike myslia so Slovenskom dobre“.

„Náš plán je stáť v úzadí a v rozhodujúcej chvíli zabrať tak, že znova rozbijeme bank. Ľuďom ide vo finále o človečinu. Ľudia sa pozerajú, či je niekto umelina a či je niekto človečina,“ tvrdí s tým, že o tom, či vyhrajú voľby, rozhodnú voliči, no oni si budú „robiť poctivú opozičnú robotu“ a budú sa snažiť „štengrovať kolegov z opozície k tomu, aby ju aj oni robili“.

Igor Matovič si za svoje slová vyslúžil kritiku. Tá zaznela od poslanca za PS Martina Dubéciho. „Dnes ráno som si našiel plný telefón odkazov na tento rozhovor s predsedom bývalého OĽaNO, ktorý opäť útočí na PS, KDH, SaS, aj Demokratov. Nebudem sa všetkým tým klamstvám venovať, no musím skonštatovať, že Igor Matovič sa nikdy nezmení. Žiaľ, aj preto vyzerala politika jeho vlády tak, ako vyzerala,“ napísal na sociálnej sieti.