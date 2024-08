Galéria: Na proteste je asi 18-tisíc ľudí, kričia „Slovensko si nedáme“ či „Dosť bolo Fica“

Námestie SNP zaplnili tisícky ľudí, ktorí protestujú proti vláde a volajú po odvolaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ministra spravodlivosti Borisa Suska.

Na námestí je podľa Kristíny Tormovej 18-tisíc ľudí. Zaznievajú heslá ako „Slovensko si nedáme“ či „Dosť bolo Fica“.

Agentúra TASR píše, že na Námestí SNP v Bratislave sa v utorok podvečer zišli tisíce ľudí. Protestovali proti krokom vládneho kabinetu. Kritizovali aktuálnu situáciu v kultúre, personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a vyjadrili aj obavy o právny štát. Organizátori účasť odhadli na 18.000 ľudí. Za zhromaždením stáli opozičné hnutie PS a strana SaS.

Vystúpili na ňom napríklad bývalý šéf Rozhlasu a televízia Slovenska Ľuboš Machaj, exministerka kultúry Silvia Hroncová či bývalá riaditeľka medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Zuzana Liptáková. Poukazovali na potrebu slobodných médií i kultúry. Hovorili o strate slušnosti a arogancii moci. Apelovali na výmenu vo vedení rezortu kultúry.

Na zhromaždení rečnil i exriaditeľ Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček aj členka Súdnej rady SR Katarína Javorčíková. Upozornili na rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. „Toto rozhodnutie je možno zákonné, ale je v každom prípade nespravodlivé, nelegitímne a hanebne elitárske,“ podotkol Špaček.

Vládnu koalíciu pred protestom skritizovali aj lídri PS Michal Šimečka a SaS Branislav Gröhling. Namietali najmä kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a šéfa rezortu spravodlivosti Suska. Mali by podľa slov Gröhlinga vo svojich funkciách skončiť.

„Premiér by mal ešte v utorok večer ísť do Prezidentského paláca s dvomi demisiami, a to s jednou pre Šimkovičovú a druhou pre Suska, a prezident by ich mal okamžite prijať,“ doplnil. Obaja politici poďakovali ľuďom, ktorí na protest prišli.

Suskovi aj Šimkovičovej minulý týždeň vyjadril premiér Robert Fico (Smer-SD) podporu. Susko v prípade Kováčika konal podľa predsedu vládneho kabinetu zákonne. Myslí si tiež, že Šimkovičová má právo na personálne výmeny vo svojom rezorte. Urobila ich podľa jeho slov v súlade so zákonom.

