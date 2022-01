Forrest Gump prešiel takmer 4 000 kilometrov. Aká je najdlhšia trasa na Zemi, ktorú môžeme prejsť pešo?

Nedávno sme vás informovali o tom, akú najdlhšiu trasu vlakom môžete prejsť. Viete však, koľko kilometrov môžete prejsť po pevnine bez toho, aby ste museli preplávať more či oceán? Odpoveď na túto otázku vás jednoznačne prekvapí.

Akú trasu prešiel Forrest Gump?

Možno si pamätáte, ako sa na cestu svojho života vydal v roku 1994 slávny filmový hrdina Forrest Gump. Gump sa vydal napriek Amerikou, pričom ak by chcel človek prejsť najkratšou trasou z Kalifornie do Georgie, musel by prejsť 3 764 kilometrov. Trvalo by to približne 5 mesiacov, samozrejme, v závislosti od tempa. Najdlhšia trasa z Kalifornie do Mainu meria podľa portálu Live Science 5 676 kilometrov a bežným tempom ju človek prejde približne za 6 mesiacov.

Samozrejme, tieto trasy sa nedajú porovnať s Panamerickou magistrálou. Tá pozostáva zo siete ciest, po ktorých môžete prejsť až 30 500 kilometrov, tiahne sa z argentínskeho mesta Ushuaia až po Aljašku. Túto trasu však nie je možné prejsť celú autom. Isté úseky v oblasti, ktorej sa hovorí Darién, (dlhé 106 kilometrov) sú tvorené hustou džungľou, môžete ich však prekonať pešo. Samozrejme, nie je to vychádzka, ktorú sa odváži absolvovať len tak každý.

Z Argentíny až na Aljašku

Ako prvý sa ju pešo odhodlal prejsť v roku 1977 bývalý britský námorník George Meegan. Trasu, ktorá mala merať 30 608 kilometrov, dokončil až o 2 425 dní neskôr v roku 1983. Ďalší odvážlivec Holly Harrison kráčal o niečo kratšou trasou. Cestu dlhú úctyhodných 23 305 kilometrov prekonal za 530 dní. V roku 2020 sa istý používateľ Redditu rozhodol, že sa pokúsi za pomoci Google máp zakresliť tú najdlhšiu trasu, ktorú môže človek prejsť po vlastných.

Oblasť Darién považoval v tomto prípade za neschodnú. Človek by sa teda musel vybrať z Kapského mesta, prejsť cez Južnú Afriku a po 22 104 kilometroch by sa dostal až do ruskej oblasti Magadan. Táto trasa však ráta s tým, že niektoré úseky cesty sú v podobne neschodnom teréne, ako je Darién. Napríklad, človek by musel obísť pohoria v Centrálnej Ázii.

V roku 2018 sa otázkou najdlhšej priamej trasy, avšak tentoraz cez vodu, zaoberal aj fyzik Rohan Chabukswar. Cesta sa začína v juhovýchodnej oblasti Číny, prechádza cez Mongolsko, Kazachstan, Rusko, Bielorusko, Ukrajinu, Poľsko, Česko, Nemecko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko a končí v portugalskom meste Sagres. Táto trasa je dlhá 11 240 kilometrov.