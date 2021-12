Vášnivým cestovateľom sa zrejme podarilo objaviť najdlhšiu trasu vlakom, vyjde vás na menej ako 1 200 eur

Kým pre niekoho znamená cesta vlakom úmorný presun do práce či z nej v preplnenom kupéčku, pre iných je to neuveriteľné dobrodružstvo. Medzi tie najdlhšie trasy, ktoré si milovníci vlakov môžu užiť, patrí Transsibírska magistrála s dĺžkou 11 390 kilometrov. Vášnivým cestovateľom sa však pravdepodobne podarilo nájsť spôsob, ako sa vlakom dopraviť z Portugalska až do Singapuru.

Vlakom z Portugalska až do Singapuru

Zdá sa, že komunite na Reddite sa podarilo nájsť tú najdlhšiu trasu na svete, ktorú môžete nepretržite precestovať vlakom. Ako píše portál LAD Bible, meria neuveriteľných 18 755 kilometrov. Začína v portugalskom Lagose a s niekoľkými prerušeniami sa po nej dostanete až do Singapuru.

Ako informuje bloger Mark Smith, ktorý si hovorí The Man in Seat 61, trasu je možné prejsť zhruba za 21 dní. Ak by ste sa na takýto výlet odhodlali, cestou by ste sa zastavili v Paríži, v Moskve, v Pekingu, ale aj v Bangkoku. Zatiaľ teoretický výlet umožnilo to, že nedávno bola dobudovaná trať v Laose. Dokončená bola len 2. decembra a prepája mesto Boten s hlavným mestom Vientiane. Konštrukcia trvala celkovo 5 rokov.

Vyjde vás to na menej ako 1 200 eur

Mapu možnej trasy následne na Reddite uverejnil používateľ htGoSEVe, avšak s upozornením, že niektoré úseky trasy sú v súčasnosti uzavreté kvôli pandémii. Mohol by tak byť problém dostať sa z Lisabonu do mesta Hendaye vo Francúzsku a následne z Paríža do Moskvy.

Čo sa týka nákladov, lístky na vlak by cestovateľa vyšli celkovo na 1 169 eur. Zarátať však ešte treba sumu, ktorú zaplatíte za cestu do Portugalska. Okrem toho, trasu si môžete predĺžiť ešte viac, a to tak, že nevyrazíte z Lagosu, ale z Vila Real de Santo Antonio neďaleko španielskych hraníc. Získate tak však len približne 20 kilometrov navyše.

Mark Smith je akýsi vlakový veterán a o dlhých trasách vie svoje. Ako sa vyjadril v rozhovore pre portál The Independent, v čase pred pandémiou bolo jednoduché a pomerne cenovo nenáročné prejsť vlakom dlhé trasy. Sám pred časom cestoval z Londýna do Hongkongu po Transsibírskej magistrále. Z Londýna však cestoval už aj do Nagasaki. Ak teda ešte nemáte plány na svoju najbližšiu dovolenku po pandémii, toto by mohlo byť ono.