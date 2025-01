Finančná správa potrebuje nových kolegov, zarobiť si viete viac ako 1 200 eur mesačne. O tieto pozície sa môžete uchádzať

Finančná správa Slovenskej republiky opäť zverejnila na svojom oficiálnom facebookovom profile a na svojich webových stránkach aktuálne voľné pracovné pozície so zaujímavým finančným ohodnotením. Hľadá do svojich radov nových kolegov, ktorí sa chcú pripojiť k tímu verejnej správy a pracovať v oblasti colnej a daňovej kontroly, ako aj právneho poradenstva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Colný a Daňový úrad Trenčín aktuálne vyhlasujú výberové konania na viaceré voľné pozície v rôznych lokalitách Trenčianskeho kraja, informoval na tom facebookový profil FS. Tieto pracovné ponuky sú ideálnou príležitosťou pre všetkých, ktorí hľadajú stabilné zamestnanie v oblasti štátnej správy, s možnosťou osobného a profesijného rastu.

Pozície s povinnosťou držania zbrane

Zhrnuli sme podrobnosti o štyroch zaujímavých pozíciách, ktoré sú momentálne k dispozícii. Prvou ponukou je pozícia colného kontrolóra v Púchove. Na túto pracovnú pozíciu je potrebné mať absolvované minimálne stredné vzdelanie a uchádzači sa musia pripraviť na to, že pracovná pozícia so sebou nesie aj držanie strelnej zbrane. Je to výzva pre tých, ktorí sa zaujímajú o prácu v oblasti kontroly a bezpečnosti. Výberové konanie sa uskutoční 25. februára 2025 o 8:30. Platová trieda tejto pozície je 2, pričom začínajúci plat sa pohybuje od 1010 € mesačne.

Druhá voľná pozícia je kontrolór Sekcie pre správu a zabezpečenie dodržiavania daňových predpisov v Novom Meste nad Váhom. Táto pozícia tiež vyžaduje minimálne stredné vzdelanie a povinnosť držania strelnej zbrane. Uchádzači by mali byť pripravení na administratívne a kontrolné činnosti v oblasti daňového práva. Výberové konanie sa bude konať 14. februára 2025 o 8:30. Platová trieda je 1 a ponúkaný plat začína na 971 € mesačne.

Pozície zamerané na administratívu

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o právne záležitosti, je otvorená pozícia referenta právneho oddelenia v Trenčíne. Na túto pozíciu je potrebné minimálne stredné vzdelanie a odborné zameranie v právnej oblasti. Pozícia nie je spojená s používaním strelnej zbrane, ale vyžaduje si silné administratívne schopnosti a skúsenosti s právnym poradenstvom. Výberové konanie sa uskutoční 21. februára 2025 o 8:30. Platová trieda je 3 a základný plat začína na sume 1033,50 € mesačne.

Posledná pozícia, ktorá je momentálne k dispozícii, je kontrolór v Partizánskom. Táto pozícia vyžaduje vysokoškolské vzdelanie a zameranie na kontrolu dodržiavania predpisov. Uchádzači o túto pozíciu tiež nebudú mať povinnosť držania strelnej zbrane. Namiesto toho sa očakáva ich odbornosť a analytické schopnosti, ktoré využijú pri práci s daňovými a colnými predpismi. Výberové konanie pre túto pozíciu sa uskutoční 19. februára 2025 o 9:00. Platová trieda je 4 a začínajúci plat začína na sume 1237,50 € mesačne.

Každá z týchto pozícií ponúka zaujímavú príležitosť pre uchádzačov, ktorí splnia požiadavky, ako sú bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie slovenského jazyka a prípadné odborné vedomosti. Uchádzači sa tiež môžu stretnúť so psychologickými testami a fyzickými previerkami, ak si to bude výberové konanie vyžadovať.

Ak máte záujem o niektorú z týchto pracovných ponúk, nezabudnite zaslať svoj životopis a prihlášku na príslušnú e-mailovú adresu a zúčastnite sa výberového konania v stanovenom termíne. Na oficiálnej stránke Finančnej správy SR nájdete informácie aj o ostatných aktuálne voľných pozíciách.