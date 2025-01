Dôležitý príspevok, ktorý dostávajú rodičia, sa od februára mení: Pozrite sa, či sa to dotkne aj vašej domácnosti

Zamestnanci na Slovensku môžu od februára čeliť zmenám v poskytovaní daňového bonusu na dieťa. Na základe konsolidačného opatrenia nastaveného pre tento rok sa daňový bonus skracuje alebo úplne ruší pre domácnosti s vyššími príjmami.

Rodičia s hrubou mzdou nad 2 477 eur mesačne dostanú znížený daňový bonus v závislosti od veku dieťaťa. Pre deti do 14,99 rokov to bude 100 eur, zatiaľ čo pri deťoch od 15 do 17,99 rokov len 50 eur. Rodičia s príjmom 3 100 eur mesačne dostanú na deti do 14,99 rokov len 46,04 eur, a ak ich dieťa prekročilo vek 15 rokov, nemajú na bonus nárok vôbec.

Pre tých, ktorí zarábajú nad 3 600 eur, neexistuje už nárok na daňový bonus na dieťa. Zmeny sa dotknú aj rodín, ktorých deti sú vo veku od 18 do 24,99 rokov a stále navštevujú strednú alebo vysokú školu. Tieto domácnosti už daňový bonus neobdržia. Nová legislatíva tiež negatívne ovplyvní rodičov pracujúcich v zahraničí.

Tí, ktorých 90 % príjmu pochádza z práce mimo Slovenska, od nového roka nedostanú daňový bonus na dieťa. Bonus si môžu uplatniť len na konci roka, a to za predpokladu, že príjem zo zahraničia neprekročí 10 % z ich ročného hrubého príjmu. Ministerstvo financií SR zároveň potvrdilo, že náhrady za zahraničné cesty nebudú ovplyvňovať nárok na daňový bonus.